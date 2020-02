Grande Fratello Vip – Quando è guerra, è guerra al GF VIP. E’ bastato veramente un tocco per far scoppiare un litigio furibondo fra Patrick Ray e Antonella Elia. Patrick Ray Pugliese cerca il confronto per il chiarimento con l’Antonellina nazionale. Dunque per il quieto vivere da entrambi le parti, cala l’alta tensione nella casa del GF Vip, dopo la lite in diretta con Antonella Elia. Così, dopo due giorni di silenzi e musi lunghi, Patrick fa il primo passo per fare pace. Il chiarimento è avvenuto nella cucina del Grande Fratello Vip. I toni non sono alti, ma è lui che fa il primo passo verso la riconciliazione. Patrick stava preparando una camomilla, ma la offre ad Antonella in segno di pace.

Scoppia la pace al Grande Fratello Vip

Grande fratello vip 4

Grande Fratello Vip news ultima ora – Patrick Ray: “Volevo chiederti scusa per essere stato brutale con te, io non sono abituato a litigare in televisione. Lo vivi come se io ti avessi spinta. L’ho capito perchè c’ho riflettuto.” La Elia replica: “Io credevo, che tutto fosse successo, perchè tu improvvisamente, ti sei rivelato un altro da quello che sei” e lui: “Grazie a padre Denver ci siamo chiariti”. Antonella Elia con tono da gatta morta: “Ti sono veramente molto molto attaccata, mi sono affezionata a te. Mi sei sempre stato vicino, accoccolata a te”. Cose che si dicono solo nella casa del Grande Fratello Vip ovviamente.

Antonella Elia fa la finta tonta al Grande Fratello vip

Oggi al Grande Fratello vip, Antonella Elia ha accettato scuse e camomilla e la cosa ci lascia perplessi. A Lei non è balenato neanche nella testa di scusarsi con Patrick per le offese e né per la spinta totalmente inventata al GF Vip da Antonella Elia. Strategia? Sicuramente ha catturato l’attenzione e acceso i riflettori mediatici verso di lei. Patrick si è contraddistinto e lei continua a fare la vittima. La responsabilità delle bugie dette nei confronti Patrick Ray, più le cattiverie, più la spinta falsa, resteranno nella memoria del Grande Fratello Vip.