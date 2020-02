Testi si prende dalla e Asia Valente non ci pensa proprio a muoversi: Strategie?

Grande Fratello Vip 2020 – La settimana appena trascorsa al GF Vip 2020, è stata decisamente nefasta, anzì, pesantissima. Poco divertente, anche se comunque interessante sotto certi aspetti. Tanto per non farci mancare nulla, Dulcis in fundo, arriva il Colpo di scena che non ti aspetteresti mai.

Dopo l’abbandono di due settimane fa da parte di Barbara Alberti, nella 14^ puntata di ieri sera 25 febbraio 2020, condotta da Alfonso Signorini andata in diretta su Canale 5, abbiamo assistito anche all’uscita volontaria di Andrea Montovoli.

Grande fratello Vip news -Il tutto è andato oltre ogni previsione. Un pretendente alla finale, è uscito di scena. Inoltre come se non fosse sufficiente, abbiamo assistito all’eliminazione di un’altra pretendente alla finale, Clizia Incorvaia. Il GFVIP perde pezzi da 90. Le uniche note positive sono stati i due nuovi ingressi: quello dell’ex Uomini e Donne, Sossio Aruta e Valeria Marini.

Vediamo i nominati in lizza di questa settimana

Grande Fratello Vip 2020 news ultima ora – Questi sono i nominati di ieri al Grande Fratello. Vediamo le prevedibilissime nomination di questa settimana. A contendersi la permanenza nella casa del grande Fratello vip sono: Fabio Testi, Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente! Chi uscirà?

grande fratello vip 2020 news ultim’ora: Fabio Testi massaggia Asia Valente

Fabio Testi nella sauna con Asia Valente al Grande fratello vip 2020

Fabio Testi ci prova o è solo strategia?

Grande Fratello Vip 2020 news ultima ora – Sotto le telecamere H 24, Fabio Testi nella Sauna massaggia il fondoschiena di Asia Valente. I due ricordiamo che sono stati i nominati di questa settimana. Per un gioco di strategie, mettono il colpo in canna ed entrano nella Sauna dove interpretano un bel siparietto.

Asia Valente mette pepe: “Il mio cu#o è da sess#” Fabio Testi ribadisce: Mica dobbiamo fare see## quà! Questo è un massaggio dermatologo.” Asia Valente: “Continua che sei bravo. Continua a massaggiarmi” Fabio Testi da volpone, prende la palla al balzo e tira qualche bombetta: Che bello che è! – riferito al fondoschiena di Asia – “Guarda quà! E’ piacevole dal punto di vista dei “giochini”.

Grande Fratello Vip 2020 news ultima ora – Asia: “Massaggia, massaggia”. Fabio testi lancia la prima bomebetta: “Bel panettone c’hai èè! Hai un bel pandoro di quelli Veronesi, di quelli giusti èèè!!!” Asia Valente: ” Lo vedi che è senza cellulite, è Perfetto! ” Test sembra perdere il controllo e ribadisce più volte: “E’ giusto!” e vanno vanti così per un bel pezzetto. Detto ciò, che nasca del tenero tra Asia Valente e la volpe Fabio Testi?