Clizia Incorvaia ultime notizie – Incorvaia ospite a Verissimo di Silvia Toffanin torna a parlare della squalifica al Grande Fratello Vip 2020: “In realtà non dormo da notti. Sono notti insonni perchè mi passano mille pensieri per la testa. Pensavo in un epilogo finale diverso. Ho la mente piena di cose che sto cercando di risolverle poco alla volta. Alla fine probabilmente dovevo uscire perchè Nina aveva bisogno di me, non mi sono mai allontanata per tutto questo tempo”.

Clizia Incorvaia Verissimo in lacrime qunado parla di Paolo Ciavarro: “Paolo mi manca moltissimo”

Clizia Incorvaia a Verissimo su Sarcina e Scamarcio

Clizia Incorvaia news – Parlando della storia d’amore con Francesco Sarcina Clizia racconta: “E’ stata una grande storia d’amore… doversi rassegnare e togliere una famiglia unita a mia famiglia Nina. Per questo avevo deciso a febbraio di dargli un’altra occasione. Noi ci sentiamo solo per la piccola in maniera abbastanza educata. Nina è il frutto del nostro amore. E’ amore puro”.

Clizia Incorvaia ultime notizie – L’ex gieffina continua: “Sono sempre stata innamorata di questo uomo, ma non ero felice: ero sempre sola con questa bambina da crescere in una casa fuori Milano. Io ero sola ogni giorno… con una scusa diversa… e credevo a tutto quello che mi veniva detto, pensavo che ci fosse amore. Oggi gli auguro del bene, è il padre di mia figlia e spero tanto che lui ami la propria figlia e la rispetti”. La Incorvaia parla anche del bacio con Scamarcio: “questo famoso bacio è avvenuto dopo il matrimonio, nessuno ha tradito nessuno”.

Clizia Incorvaia news – L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 racconta a Verissimo anche un periodo molto difficile della sua vita: “a Luglio ho subito una vera e propria agonia mediatica, un tribunale di inquisizione e credo che nessuna donna, nessun essere umano debba subire ciò, se ci fosse stata la pena di morte, la sedia elettrica, me l’avrebbero data”.

Clizia su Paolo Ciavarro scoppia in lacrime

A far tornare il sorriso a Clizia Incorvaia è stato parlare della storia d’amore con Paolo Ciavarro: “E’ il mio principe azzurro, di ragazzi così non ce ne sono. Mi sembra di essere tornata ai tempi del liceo. Paolo mi manca moltissimo – in lacrime aggiunge – “è un’anima pura”.