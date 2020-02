L’ex fidanzato di Antonella Elia Delle Piane a Mattino 5

Mattino Cinque news ospiti – Oggi Venerdì 28 febbraio, Federica Panicucci ha invitato a Mattino 5 Pietro Delle Piane, attualmente l’ex fidanzato di Antonella Elia. La Panicucci ha mostrato un video a Pietro Delle Piane, in cui la Elia riferisce ad Aristide Malnati, al secolo Mummy, che è intenzionata a lasciare il suo fidanzato:”Ho deciso di lasciare Pietro. Per sicurezza lo lascio, poi si vedrà. Quando esco rifletto”. Pietro Delle Piane, replica:”Una provocazione, perché vorrebbe che tornassi nella Casa” e ha riferito di vedere la sua ex fidanzata, provata in quel contesto, si riferisce alla casa del Grande Fratello vip.

Nella foto sottostante, la reazione di Pietro Delle Piane quando ha visto il video della sua ex fidanzata che lo lasciava

La reazione

La famosa fotografia

Delle Piane Prosegue:”Puo essere che questa cosa è successa delle foto che sono uscite, Antonella pensa “questo mi dice delle cavolate” abbia pensato lo lascio. Magari è finito l’amore da parte sua”. L’atteggiamento del Delle Piane, distaccato, impassibile, balza agli occhi della padrona di casa che:”Mi sembri distaccato, pragmatico. La reazione di un uomo innamorato è diversa…dovresti dire che la ami, che vuoi entrare nella casa del Grande Fratello Vip, per riconquistarla noooo?” Delle Piane: Guarda, mi sono stancato di questo circo che si sta creando su questo finto tradimento”.

Inoltre, ha aggiunto che l’incontro con L’Argento, era una questione di lavoro e di non aver dato la mano alla stessa. L’atteggiamento del Delle Piane, impassibile, distaccato, balza agli occhi della padrona di casa.

La fotografia portata da Pietro Delle Piane alla redazione di Mattino Cinque

Di seguito, la Panicucci, va dritta al nocciolo della questione e prova a fare chiarezza sulla paparazzata con Fiore Argento. Delle Piane, ha fornito alla redazione di Mattino Cinque una fotografia dove si evince che lui e Fiore, “non erano mano nella mano”. La versione di Pietro Delle Piane non ha convinto neanche Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo, che era in collegamento telefonico e conferma che dice:”Io ho pubblicato l’originale, poi cosa sia successo in con le successive fotografie non lo so” .

In seguito, Federica Panicucci, Pietro Delle Piane, con al telefono Riccardo Signoretti, continuano a fare disquisizioni, sulla fotografia che risulta essere modificata e di come tecnicamente sia semplice.