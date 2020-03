Grande Fratello Vip, accade in sauna: Valeria Marini attacca Antonella Elia

Grande Fratello Vip 2020 news – ultima ora – Valeria Marini stuzzica Antonella Elia che non gliele manda di certo a dire. Le due si detestano. E’ inevitabile. Come se non fosse bastata la lite avvenuta tre giorni fa, dove se ne sono dette di cotte e crude, gli epiteti e le offese continuano ad oltranza. Stavolta le due nemiche per la pelle, si attaccano in sauna. Che tra le due prime donne non corresse buon sangue lo si sapeva da un bel po di anni. Vecchia rugine! Come senz’altro ricorderete, sull’Isola dei Famosi 2016, accadde che litigarono per il mangiare (un banalissimo cocco) e in quella circostanza ebbero un confronto aspro. Se ne dissero di tutti i colori. Proprio come è accaduto nella rissa del 27 febbraio.

Grande Fratello news ultim’ora – Con due tigri chiuse nella stessa gabbia, i risultati sono palesi. Nella sauna infatti, la Valeria Marini provoca Antonella Elia (sempre in terza persona), come è consuetudine della Marini. Vediamo di fare il punto. La Marini già dentro la sauna parlava con Aristide Malnati. poi è arrivata Antonellina. Senza perder tempo, Valeria Marini si rivolge all’egittologo Aristide Malnati, al secolo Mummy. Amico con Valeria dai tempi dell’Isola dei Famosi 2016 e grande amico di Alfonso Signorini dai tempi del liceo.

Grande fratello news ultim’ora – Dunque, Valeria coglie la palla balzo, e inizia a stuzzicare l’appetito di Antonella e chiede a Mummy:”Ti sembro cucita dalla testa ai piedi? Come hai detto qualcuno? – si riferisce ad Antonella che è nella sauna ed è in inevitabile che non senta – prosegue la Marini ribadendo il concetto. Poi si rivolge ad Antonella Elia: “Dove le vedi le cuciture?”

Grande Fratello ultimi aggiornamenti – La Elia che non le manda di certo a dire, replica:”Ma ti senti così fig* Valeria?” replica la Marini:”No…io mi sento nornale, sono rilassata” Antonella con tono pacato:”Allora tranquilla”. La Marini incalza: “Sei tu che hai detto che sono ricucita dalla testa ai piedi e l’hai detto davanti a tutti”. Replica l’Elia:”Hai testa cucita, e anche la faccia ricucita” Valeria: No. La faccia no. Vuoi controllare?” risponde la Marini.

Non tarda a replicare Antonella:”Non ho gli occhiali! Ma di un po…ma sei venuta a rompere?” replica la Marini:”Noooo. Io venuta in sauna e tu mi corsa per venire qui..” – non è esattamente così – mentre Antonella esce dalla casa parte all’attacco:”Guarda che il culo non ti si vede se stai attaccata al vetro…” replica la Marini:”Figurati se ho bisogno di farmi vedere il culo” non tarda ad arrivare un’altra mazzata di Antonella:”Guardaaa, che è meglio se te lo nascondi! Ma che Palleeee questa ahooo.”