Rissa al Grande Fratello VIP: Antonella Elia arriva alle mani con Valeria Marini

Grande Fratello VIP News: Era inevitabile che qualcosa succedesse nella casa con l’arrivo di Valeria Marini. Ieri nel primo pomeriggio in giardino c’erano stati i primi screzi. La rissa avvenuta nella Casa del Grande Fratello, potrebbe anche avere delle ripercussioni. Il 2 marzo 2020 il Grande Fratello Vip andrà in onda su canale 5, alle ore 21,30, condotto da Alfonso Signorini e coadiuvato da Wanda Nara e Pupo. Vedremo se in settimana la produzione si pronuncerà con un provvedimento.

Grande Fratello Vip 2020 news ultima ora

Va detto che Antonella Elia, viene punzecchiata e offesa tutti i giorni da Fernanda Lessa. Antonella Elia, stressata, ha reagito con Valeria Marini. Dalla brutta battuta di Valeria, senza esitare l’ha spintonata. La showgirl: “Mi ha messo le mani addosso”.

Come senz’altro ricorderete, sull’Isola dei Famosi, si confrontarono duramente. Il “caso ha voluto” che si ritrovassero nella casa del GF VIP. A L’Isola dopo una discussione accesa, finì con un chiarimento. Ma le due se le promisero chiaramente.

Grande Fratello vip 2020: era nell’aria…

Al Grande Fratello Vip tutto accade in un baleno. A seguito di una richiesta fatta dalla Produzione, circa uno shooting, Valeria Marini ha rivolto in terza persona questa frase: “Sembra la bambola assassina, il tema delle foto era un altro…”. Da qui la reazione della Elia: “Stai dando i numeri? Guarda che vengo vicina e ti zittisco di brutto. Questa è impazzita dopo un giorno”.

La causa del litigio

Antonella Elia accusa Valeria Marini e Fernanda Lessa di trattarla come un’indemoniata. “Mi vengono a sbattere in faccia il crocifissooo! Bisogna rispettare i valori della religione”. La Marini urla: “Mi ha messo le mani addosso senza motivo… solo perché ho un rosario che mi hanno regalato. Ho il segno rosso sul s*no. Deve essere squalificata”. Antonella replica: “Non hai sentito niente, hai tutta plastica”.

After the fight, Valeria cries

Paolo Ciavarro e Re Leone a supporto di Valeria Marini in lacrime. I due gieffini cercano di farle capire perchè è accaduto il fattaccio. Sossio: “Perchè Fernanda ogni giorno, quando la vede, si fa il segno della croce… Lei la tua battuta l’ha interpretata come se anche tu le dicessi che è un demonio”, spiega Re Leone. Ma Valeria Marini interpreta a modo suo e replica: “Ma stiamo scherzando una non può dire le preghiere!!!”. La Marini dimostra di essere su un altro binario.

Sossio: “Da un gioco guarda che è successo”. Continua Valeria: E certo, con le persone non equilibrate succede così! Non mi può mettere le mani addosso, questo è poco ma sicuro. Una può dire tutte le stronzate che vuole – e in lacrime – ma non mi può mettere le mani addosso. E’ da ieri che mi minaccia. Devo piangere scusa”.