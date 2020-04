Selvaggia Roma, la Vip in quarantena lancia la sfida della Bag Challenge e vola nella classifica delle Star Italiane con la nuova proposta

Tendenza fashion 2020 – La Vip in quarantena Selvaggia Roma lancia la sfida della «Bag Challenge» chissà se le Fashion influncer come Chiara Ferragni, Allegra Benini, Elena Barolo, Eleonora Petrella, Giulia Valentina, Giulia De Lellis o Sabrina Ghio e Francesca Cipriani, accetteranno la sfida lanciata in qurantena da Selvaggia Roma? Qui a l’hashtag challengebags su Instagram potete trovare altre Challenge.

Selvaggia Roma news: è lei a lanciare la “Bag Challenge“. Con il post pubblicato su Instagram poche ora fa l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, protagonista di Temptation Island, lancia la nuova tendenza fashion di questa quarantena.

Selvaggia Roma, Bag Challenge la tendenza fashion 2020 esplosa su Instagram: “Io invece lancio la #bagchallenge…”

La nota Models Fitness, che rilancia sulla “Pillow” di qualche settimana fa e si fotografa indossando solo borse. “Io invece lancio la #bagchallenge, io e fefa lanciamo questa challenge. Il mio stile è decisamente Rock’n roll!! Il vostro? Taggatemi nelle vostre foto, le più belle verranno pubblicate sulle storie, 3 2 1, scatenate la vostra fantasia.” Queste le parole utilizzate dalla modella per il lancio della challenge che registra un boom di like.

Con il conto alla rovescia Selvaggia Roma dà il via alla #bagchallenge, pubblicando una foto sui social mentre indossa solo delle borse e apre le danze. Impazzano i commenti dei fan: “Beatiful“, “Incantevole meraviglia“, “Non hai rivali… Sei stupenda“. E ancora: “Selvaggia tutto quello che dimostri, tutta la tua fantasia è genio del tuo carattere sempre intraprendente. Sei una favola“.

L’ex protagonista di Temptation Island lancia su Instagram la nuova challenge di questa quarantena, e decide di farlo con uno stile “Rock’n roll”, come lo definisce lei stessa. La “Bag Challenge” consiste nell’indossare solamente delle borse per vestirsi, sulla scia della Pillow.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo sceglie delle borse di “Stella Maccartney” con delle catene applicate stile appunto “rockettara” e scrive: “Il mio stile è decisamente rock’n roll! Il vostro?”. Quale sarà lo stile che predominerà in questa challenge? Per scoprirlo non ci resta che seguirla sui social!