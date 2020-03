Giulia De Lellis amore al capolinea con Andrea Iannone

Gossip news – Giulia De Lellis e Andrea Iannone crisi conclamata. Questa volta, dopo le varie smentite al gossip, la diretta interessata ha fatto un po’ di chiarezza. Chiusa in casa per l’emergenza Coronavirus, l’influencer dispensa consigli di ricette di cucina sana e pubblica video tutorial di trucco per tenere compagnia ai follower. Sulla De Lellis, finita nel vortice del gossip, i pettegolezzi parlano anche di un possibile riavvicinamento ad Andrea Damante, l’uomo a cui l’ex Grande Fratello Vip ha dedicato il libro “Le corna stanno bene su tutto”. Cosa sta succedendo? I commenti dei fan incalzano: “Giulia ma Andrea?”. Giulia De Lellis e Andrea Iannone crisi profonda? Ci sono segnali per evitare la tragedia?

Giulia De Lellis guarda avanti…

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ammette la crisi con Andrea Iannone: “A buon intenditor, poche parole”

Gossip news – In una storia Instagram Giulia De Lellis ha spiegato: “Faccio dell’altro. Vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Si dice: ‘A buon intenditor poche parole’. Anche perché non mi piace, ogni volta, dovermi giustificare o dare delle spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale”.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis: “Però capisco che, …”

Gossip news – E continua: “Però capisco che, essendo un personaggio pubblico, perché così qualcuno mi definisce, io debba dare delle spiegazioni. E quindi, ripeto: A buon intenditor, poche parole’. Non entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati anche perché è un momento in cui non mi sembra tanto carino parlare di queste cose. Capito? Possiamo andare oltre adesso?”.