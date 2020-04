Vladimir Luxuria parrucca viola sfoggiata su Instagram: la quarantena bizzarra dell’opinionista di Live non è la D’Urso

Ultime notizie: Vladimir Luxuria parrucca sì, parrucca no. Si parla spesso dei capelli dell’opinionista di Live non è la D’Urso. Sono i suoi, oppure no? Questa volta è lei che si diverte. Costretta a restare in casa a causa dell’isolamento per l’emergenza sanitaria, Vladimir Luxuria ha voluto dare un po’ di colore alla sua quarantena. Eccola su Instagram mentre apre le porte sulla sua vita privata e ci fa vedere come sta trascorrendo questo difficile periodo. Come molti altri personaggi Vip, trascorre le sue giornate facendo allenamenti fisici in terrazza, ma anche interagendo con i suoi fan attraverso dirette prestabilite per condividere un’oretta insieme.

Il nuovo look dell’opinionista di Live non è la D’Urso Vladimir Luxuria: parrucca o tintura?

Vladimir Luxuria parrucca viola sfoggiata su Instagram

Vladimir Luxuria ha pubblicato un post su Instagram indossando una parrucca viola. “Io sono sempre più vicina alla follia a voi?” – recita la didascalia alla foto con un look bizzarro. Anche i fan danno sfogo alle loro costrizioni tra le mura di casa. “Non ne posso più. Oltretutto mio marito ha pensato bene di dirmi che si vuole separare…ora capito!!!!! Che non possiamo uscire. Così sono costretta a fare i separati in casa….aiutooooo!!!!! Ah dimenticavo sei una grande…” commenta una follower. E un’altra le fa eco: “Ciao Vladimir sto li li per scoppiare!”

Luxuria Instagram, per i fan è una Patty Pravo futuristica: “Miss Violetta“, “Bellissima in Viola”, “Un po’ una Patty Pravo futuristica”

Numerosi i commenti sul look: “Miss Violetta“, “Bellissima in Viola”, “Un po’ una Patty Pravo futuristica”. Dalla maglia, alla collana, l’opinionista di Barbara D’Urso non tralascia un make-up da professionista. Ma un dubbio sul look di Vladimir Luxuria rimane: parrucca o tintura?