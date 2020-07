Quali sono le opinioniste più belle della televisione italiana 2020? Ormai l’opinionista tv è una figura predominante nei salotti dei programmi televisivi

Posate o peperine l’importante è che dicano la loro su tutti gli argomenti. Scopriamo quali sono le opinioniste più belle della televisione italiana 2020. Bionde, brune, lisce o ricce, quel che conta è dire la frase giusta al momento giusto. Le opinioniste tv sempre più presenti nella realtà televisiva.

Negli ultimi anni si sono triplicate apparendo in molti show e talk show. Basta pensare al Grande Fratello ed al fermento in essere per scoprire il nome del secondo opinionista accanto a Pupo.

Cachet da urlo per ogni singola ospitata per le nostre opinioniste che oltre ad una avere un ruolo infausto a volte, dovendo commentare e dire la propria sulle azioni dei vip, sfoggiano un fisico da modelle ed una bellezza strepitosa.

La Top 10 delle opinioniste più belle della televisione italiana 2020

Sempre più presenti le opinioniste son diventate una delle figure predominanti nel piccolo schermo. Oltre a sfoderare un senso elevato senso critico ed una prontezza di risposta invidiabile le opinioniste nostrane, come affermato di sopra, sono delle vere e proprie icone di bellezza italiana.

La Top 10

Scopriamo la Top 10 delle opinioniste più belle:

La regina in assoluto, che del suo ruolo ne ha fatto un lavoro a tempo pieno è Tina Cipollari. A seguire tra le opinioniste più in voga e più belle del momento troviamo Karina Cascella, Alba Parietti, Anna Falchi, Lory Del Santo, Asia Nucciatelli, Francesca Cipriani, Paola Caruso e Francesca De Andrè.

Tra le più belle non possiamo non nominare lei, Belen Rodriguez. Vittima al momento di molti gossip per la fine del suo matrimonio con De Martino e la nuova storia d’amore con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi.