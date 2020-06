Coppie ‘Temptation Island 2020’ Lory Del Santo concorrente con il fidanzato Marco Cuccolo?

Coppie ‘Temptation Island 2020’ – Questa volta la protagonista è Lory Del Santo, che intervistata dal settimanale di gossip Nuovo di questa settimana, ha svelato le motivazioni che la inducono a dire di no alla nuova edizione di ‘Temptation Island 2020‘.

Si, per amore del fidanzato Marco Cucolo che non vivrebbe serenamente il confronto con tutti gli altri potenziali tentatori. Lory Del Santo avrebbe voluto partecipare volentieri al programma con il fidanzato, ma qualcosa è andato storto.

Lory Del Santo Marco Cucolo non saranno la nuova coppia di Temptation Island 2020: “Mi piace quel programma”

Coppie ‘Temptation Island 2020’ Lory Del Santo Marco Cuccolo

Lory Del Santo: “Mi piace quel programma e trovo anche che sia molto interessante discutere e mettersi alla prova. In più io amo comunicare e, soprattutto, incontrare gente nuova. Marco invece vorrebbe partecipare a un programma televisivo, ma non insieme a me: in mia presenza lui non si sente libero e quindi non riesce a esprimersi totalmente a dare il massimo di sé”.

Lory Del Santo Marco Cuccolo

Avresti rinunciato a prender parte ad un programma televisivo in nome dell’amore o avresti volentieri messo alla prova il tuo partner per rafforzare il vostro rapporto d’amore? Se fosse invece una tattica dell’artista per attirare su di sè l’attenzione della stampa e dei media per ottenere maggiore popolarità?

Cosa ha davvero da temere Marco Cucolo? Sarà vero solo che “Marco vuole difendere quello che ha” Come sostiene Lory Del Santo o esiste un’altra verità che ancora non è venuta alla luce del sole?