Anna Falchi news, durante l’intervista rilasciata a superguidatv in merito al rientro sul piccolo schermo si esprime circa la bufera mediatica della collega e amica Lorella Cuccarini

Anna Falchi news – A pochi giorni dal suo rierntro in televisione Anna Falchi concede un’ intervista a Super Guida TV per parlare delle emozioni che sta provando per l’inizio di questa nuova avventura. La Falchi condividerà questa avventura con Beppe Convertini i due insieme saranno al timone di “C’è tempo”.

Nel format la coppia di conduttori racconterà i confronti generazionali ed andrà alla scoperta di luoghi meravigliosi del nostro bel paese dove trascorrere l’estate. Sul programma che andrà in onda dal 29 Giugno, la conduttrice rivela: “La prendo con uno spirito di sana incoscienza. Saprò dirlo solo quando inizio a fare il programma perché prima c’è solo tanto entusiasmo. Sono felicissima d.i questa importante opportunità che la RAI mi sta dando e mi fa piacere”.

Anna Falchi si schiera dalla parte di Lorella Cuccarini

Anna Falchi, Lorella Cuccarini? ” E’ una grande professionista…”

Anna Falchi news – Sempre durante l’intervista succitata la Falchi si esprime in merito alle ultime vicissitudini che hanno coinvolto Lorella Cuccarini e la sua presunta esclusione da “La Vita in Diretta” a causa del suo essere sovranista, e dichiara: “Penso che si tratti di gossip e di voci che si rincorrono. Non trovo giusto che abbiano additato Lorella come una sovrani-sta per qualche sua esternazione”.

“E’ una grande professionista e nessuno può toglierle i gloriosi 40 anni di carriera. Forse si è esaurita una trasmissione ma per il resto sono scuse. Io mi auguro che possa trovare un’altra collocazione. Per il resto, sono solo polemiche. Lei non è una raccomandata, anzi tutt’altro. Parla il suo curriculum e io sono dalla sua parte”.

La Falchi è il secondo personaggio Vip a schierarsi dalla parte della Cuccarini dopo Pippo Baudo.