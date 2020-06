Tina Cipollari attacca Sirius, Nicola Vivarelli: “Sei un bugiardo!!!”

Trono Over – Tina Cipollari non crede a Nicola e alla prima esterna senza telecamere per Gemma e Nicola, ma qualcosa va storto! Nicola e Gemma finalmente arriva la prima esterna da soli senza telecamere ma le cose non vanno bene. Nicola sorprende Gemma piombandole dentro casa per fare un aperitivo assieme, i due passano una piacevolissima serata come dichiarano alla redazione ma in studio la musica cambia. Gemma racconta allo studio la serata lasciando trapelare una certa delusione per non essere stata baciata da Nicola, dichiara, infatti, di aver ricevuto solo un abbraccio amichevole. La polemica si accende in studio quando entra Nicola.

Il cavaliere non fa in tempo nemmeno a mettersi seduto che viene letteralmente attaccato da tutti. Opinionisti e non non riescono a comprendere perchè non sia scattato il bacio fra i due.

Gemma e Nicola, Tina Cipollari tuona su Nicola Vivarelli

Il mancato bacio di Sirius a Gemma fa letteralmente andare su tutte le furie Tina Cipollari. L’opinionista non crede affatto alla versione del Vivarelli che dichiara di essere attratto da Gemma anzi tuona contro di lui urlandogli contro: “Sei un bugiardo!!!”. Vivarelli perde le staffe e mostra un lato caratteriale mai visto prima. Risponde e perde la pazienza lasciandosi sfuggire delle affermazioni che non passano certo inosservate alle orecchie di Gemma Galgani.

Valentina Autiero: “Forse è ora che cambi”

Vivarelli rispondendo alle accuse della parterre femminile senza rendersi conto dichiara che non è scattata la chimica, che non ha sentito la voglia di baciare la dama. Affermazioni che fanno cambiare l’espressione del volto a Gemma evidentemente turbata e danno modo a Valentina Autiero di sfidare Gemma dicendo a Sirius: “Forse è ora che cambi” cercando di indurre il cavaliere ad accettare il suo corteggiamento.

Nicola non ha baciato Gemma: scoppia la polemica sulla credibilità di Sirius

La domanda del giorno è: A Nicola piace davvero Gemma? La differenza d’età inizia a farsi sentire? Di certo chi non credeva nella buona fede di Sirius dopo oggi sarà ancor di più portato a non crederci. Il mancato bacio di Nicola a Gemma ha fatto scoppiare una vera e propria polemica in studio che poi si riverserà sui social lasciando anche i fan della coppia molto delusi.

Difficile comprendere dove stia la verità, certo è che questa storia inizia a vacillare… Cosa accadrà ora tra Sirius e Gemma? E come si difenderà il Vivarelli da tutti questi attacchi di Tina Cipollari che non crede ad una sola parola di Sirius?