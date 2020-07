Gli opinionisti più pagati in televisione, scopriamo quanto guadagnano gli ospiti in tv per dire la loro in televisione

Gli opinionisti più pagati del piccolo schermo, ormai immancabili negli show televisivi e programmi tv di intrattenimento pomeridiano e serale: scopriamo chi sono le figure più pagate della televisione. Una dote naturale che diventa quindi un lavoro? Ma quanto guadagnano i sulle reti nazionali i “nostri”opinionisti per esprimere il loro concetto in diretta televisiva nei noti programmi televisivi? Vediamoli insieme quanto guadagnano gli ospiti in tv.

Iniziamo da Tina Cipollari, Pupo, Cristiano Malgioglio, tutti personaggi super noti del mondo della televisione e della memoria collettiva, che poco a poco del loro senso di schiettezza e prontezza di risposte ne hanno fatto un lavoro, quello dell’opinionista a gettone.

Quanto guadagnano gli ospiti in tv?

Quanto guadagnano gli ospiti in tv? Gli opinionisti più pagati in televisione – Figura quest’ultima che ritroviamo sempre più spesso in televisione e che spesso e volentieri rappresenta l’animo stesso della trasmissione che stiamo guardando in quel momento. Le apparizioni degli opinionisti non vanno spesso aldilà della mezz’ora, eppure i cache che gli stessi guadagnano sono spesso da Urlo. Noi di gentevip.it abbiamo stilato una classifica degli opinionisti più pagati nel 2020.

Gli opinionisti più pagati in televisione: la Top 15 dei più pagati

La Top 15 degli opinionisti più pagati in televisione:

Cristiano Malgioglio Belen Rodriguez Gabriel Garko Valeria Marini Anna Falchi Vittorio Sgarbi Platinette Tina Cipollari Gianni Sperti Lory Del Santo Serena Grandi Karina Cascella Francesca Cipriani Francesca De Andrè Asia Nuccitelli

La Top 15 dei più pagati del 2020

Al primo posto degli opinionisti più pagati in televisione troviamo Cristiano Malgioglio con ben 15.000 euro a puntata. Al secondo posto Belen Rodriguez e Gabriel Garko con un cache che varia tra i 15/12.000 euro a puntata. Non poteva mancare la terza in classifica la baci stellari a tutti Valeria Marini con 7.000 euro a puntata.

Quarto posto per Anna Falchi con 3.500 euro. Solo al quinto posto invece Vittorio Sgarbi, seguito da Platinette per i quali il cache si aggirerebbe attorno ai 5/3.000 euro. Sesto posto invece per Tina Cipollari, seguita dal collega Gianni Sperti con 3/2.000 euro a puntata.

Lory Del Santo e Serena Grandi con /2.000 euro a puntata. Al settimo posto per Karina Cascella seguita da Francesca Cipriani, Francesca De Andrè e Asia Nuccitelli con un cache variabile da 1.000 a 500 euro. Questi sono gli opinionisti più pagati in televisione per dire la loro opinione, giusta o sbagliata.