Voglia di lasciarsi il brutto passato alle spalle. Questo il mood di Belen Rodriguez che ritrova l’amore in Gianmaria Antinolfi

Il matrimonio con Stefano De Martino è giunto al capolinea? Da quello che si evince dalla bufera mediatica degli ultimi mesi sembra proprio di sì. Ma mentre il ballerino, inseme ai suoi risaputi tradimenti, riesce (quasi) sempre a sfuggire ai paparazzi, lo stesso non può dirsi di Belen Rodriguez, la quale sembra aver ritrovato l’amore in Gianmaria Antinolfi. I due sono stati subito paparazzati in un bacio appassionato. Vediamo com’è andata.

Come si sono conosciuti?

Belen Rodriguez, come documentato dal magazine Chi, si è trovata presso due cene a Milano con il manager della moda Gianmaria Antinolfi. Incontri “combinati” dall’amico della showgirl Mattia Ferrari con la scusa di una collaborazione professionale. Per Antinolfi è subito scintilla. Poco dopo, infatti, mentre la Rodriguez si concedeva un week end con la famiglia sul Lago Di Como, pare che il manager sia andata a trovarla di nascosto. Cosa è successo dopo?

Il bacio appassionato

Poco dopo Belen Rodriguez è stata inviata al compleanno di Gianmaria Antinolfi a Napoli. Quest’ultimo successivamente la invita a trascorrere un week end insieme a Capri, dove esplode la passione che non sfugge ai fotografi di Chi. La copertina del numero di domani, 8 luglio, del magazine in questione propone proprio la foto di Belen e Antinolfi stretti in un calorosissimo ed inequivocabile bacio appassionato. Il ruolo di Mattia Ferrari nella vicenda Rodriguez-De Martino è stato quindi quello del “Cupido” e non di amante, come si era pensato in precedenza.