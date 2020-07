Dopo aver letto la lettera di Francesca Cipriani sulle sofferenze vissute dopo l’abbandono, il padre decide di risponderle

Francesca Cipriani, nota showgirl, settimane fa aveva pubblicato una lunghissima lettera sul settimanale Di Più. In essa raccontava il suo difficile rapporto con il padre, dovuto soprattutto alla lontananza dal momento che il padre, dopo essersi separato dalla madre, si è trasferito negli Stati Uniti, e le conseguenze che esso ha riportato sulla sua personalità.

Una rivelazione inaspettata quella della ex pupa, che ha spiazzato il pubblico ed i suoi fan. Ma ancora più sconvolgente è stata la risposta emozionante del padre, dove quest’ultimo lancia un’ appello alle figlie, pubblicata poche ore fa sullo stesso giornale.

L’appello del padre della Cipriani:”Sogno una vecchiaia serena con le mie figlie…”

In risposta della lettera scritta dalla figlia, Francesca Cipriani, il padre ha risposto sempre tramite il giornale di Cairo Editore. Egli confessa e ammette i propri errori: “non mi sono reso conto che con la mia assenza ho fatto soffrire te e tua sorella…Solo a distanza di tempo ho capito il male che ho fatto, soprattutto a te, forse perchè più piccola e sensibile…La mia assenza qualche segno l’ha lasciato in te…La tua profonda insicurezza le tue fobie, i tuoi attacchi di panico forse sono le cicatrici del dolore e delle ferite che ti ho causato…“.

“Sogno una vecchiaia serena con le mie figlie“

Giunto ormai in pensione, il papà dell’ex pupa (la quale potrebbe approdare al GFVIP), nella lettera confessa di essere pronto a tornare a vivere in Italia per trascorrere la vecchiaia con le sue figlie. Ecco cosa propone alla Cipriani: “Sogno una vecchiaia serena con le mie figlie…Ne abbiamo bisogno…Ce lo meritiamo entrambi figlia mia…“. La showgirl (che fece anche un appello a Maria De Filippi) aspetterà a braccia aperte il ritorno del suo papà?