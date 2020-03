Clizia Incorvaia ultime notizie sull’età e la data di nascita: 1980, 1984 o 1986. Qual è la data di nascita di Clizia?

Gossip ultima ora – Clizia Incorvaia ha mentito a tutti sulla sua età. Questo è ciò che è emerso durante la puntata di Live Non è la D’Urso, andata in onda domenica 1 marzo. L’ex moglie di Francesco Sarcina, squalificata dal Grande Fratello Vip 2020 per le frasi mafiose rivolte al coinquilino Andrea Denver, torna nel mirino del gossip per aver nascosto a tutta l’Italia, ma soprattutto al suo nuovo amore Paolo Ciavarro, la sua vera età. Alfonso Signorini durante la puntata del GF VIP di lunedì 2 marzo ha convocato il figlio di Eleonora Giorgi nella stanza superled per comunicargli la notizia e fare chiarezza sulla faccenda.

Gossip ultima ora – Clizia Incorvaia età

Qual è la vera età di Clizia Incorvaia?

Gossip ultima ora – Provocata dagli “sferati”, in particolar modo da Daniele Interrante, Clizia Incorvaia, domenica scorsa, è stata messa alle strette. “C’è un mistero, forse hai mentito sulla tua vera età. Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se un rapporto, quello con Paolo, è nato con una menzogna, non è bello” ha dichiarato l’ex marito di Guendalina Canessa. “Dopo i 30, gli anni non si contano più” – risponde Clizia svicolando la risposta. “Io avevo capito 35, ma a me dell’età, sinceramente, non me ne frega assolutamente nulla” – risponde Paolo Ciavarro al conduttore Alfonso Signorini, dopo aver letto le notizie riportate dai media.

La vera età di Clizia Incorvaia

Gossip ultima ora – A fare chiarezza sulla vera età di Clizia Incorvaia è Davide Maggio. “Sarà stata la stessa Incorvaia ad aggiustare il tiro di due/tre anni e comunicare una nuova età? Così fosse, ha soltanto compiuto un piccolo passo verso una realtà comunque ancora lontana, perché – stando a quanto ci risulta- alla voce “data di nascita” la carta d’identità della (ex) signora Sarcina parla chiaro quanto e più del galateo: 10/10/1980, Clizia, quindi, tra meno di nove mesi raggiungerà la soglia dei 40 anni” ha dichiarato il noto giornalista. Se questa fosse la verità, la bella influencer, i suoi anni, se li porterebbe proprio bene.

Gossip ultima ora – Clizia Incorvaia ultime notizie – “Aldilà del tempo, dello spazio e delle differenze… mi sei scoppiato dentro! Manchi” scrive Clizia su Instagram. Ma a che conta, in fondo, l’età davanti a un grande amore come quello nato tra Clizia e Paolo? L’amore non ha età!