“È stato un singolo episodio di cui ho preso atto”

Clizia Incorvaia ultime notizie – Ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, Clizia torna a parlare del suo gesto di follia, (la lingua batte dove il dente duole), che le è costato la squalifica e l’ha allontanata da Paolo Ciavarro. Clizia Incorvaia da parte sua riversa tutta la sua rabbia sui social. Clizia: “Le persone VERE sono quelle che mostrano se stesse con i propri pregi e difetti, quelli di cui percepisci la propria anima con le proprie insicurezze, paure, ferite e debolezze. Insomma che mostrano la bellezza della loro essenza d’animo e il loro essere speciali anche se IMPERFETTI”.



Clizia: “Molti aspettavano famelici un mio passo falso”



Clizia Incorvaia news – “È vero, in un momento di crollo e stressata da stress pregressi di vita e da uno stato mentale affaticato ho perso la lucidità, quella che avevo mostrato in altre occasioni. È stato un singolo episodio di cui ho preso atto. Mi sono sentita mortificata ho chiesto: SCUSA”.



“Chi non ha peccato scagli la prima pietra” parola di una Clizia Incorvaia piena rimorsi e riflessioni

“Mi chiedo che vita abbiano le persone che nutrono ODIO per degli sconosciuti. #chinonhapeccatoscaglilaprimapietra #unarispostasempreilperdono”. Queste le parole dell’ex gieffina scritte oggi sul suo profilo Instagram come didascalia di un video in cui ringrazia i coinquilini della casa del Grande Fratello Vip.

Clizia Incorvaia news fuori dal GF i fan la sostengono

I fan di Clizia Incorvaia la rivogliono dentro alla casa del Grande Fratello Vip. I commenti non tardano ad arrivare per sostenere l’ex gieffina, emotivamente provata. “Vai avanti… non voltarti indietro….. un episodio stupido ci sta… ma da oggi hai tantissime persone che ti vogliono un mondo di bene… e col tempo vedrai il bene che ti vogliono.” “Senza di te. Io non guardo più il Grande Fratello”, “Il grande Fratello per me finisce qua. Ti hanno buttata fuori ingiustamente…. Non hai idea di quante persone ti amano. Io la prima…. quindi per me il GF FINISCE QUI.