Grande Fratello Vip news ultima ora – Gli ultimi aggiornamenti di oggi 2 marzo 2020 dalla casa del Grande Fratello 2020. Questa sera al Grande Fratello Antonella Elia chiede scusa a Valeria Marini su “invito” di Alfonso Signorini. Qui sotto possiamo vedere il video del Grande Fratello. Nelle ultime settimane Antonella Elia ha fatto parlare molto il gossip, a partire dalla relazione con il fidanzato, o pseudo tale. Poi arriviamo alla lite perpetua con Valeria Marini. Stasera Alfonso Signorini ha rifilato la sua filippica alle due tigri, Valeria Marini e Antonella Marini: “E’ stata una scena orrenda…”

Grande Fratello Vip, Antonella Elia chiede scusa a Valeria Marini e al pubblico a casa…

Grande Fratello Vip news ultima ora – Gli ultimi aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha detto ad Antonella Elia di prendersi le sue responsabilità e chiedere scusa a Valeria Marini e ai telespettatori che hanno visto quelle scene. Antonella Elia, ha ammesso l’errore: “Mi scuso con tutto il pubblico e con Valeria”.

Grande Fratello Vip news ultima ora 2 marzo 2020 Antonella Elia chiede scusa a Valeria Marini

Alfonso Signorini riprende Valeria Marini “Siete state entrambe inopportune. Tu Valeria…”

Nonostante la filippica, nonostante le scuse, Valeria Marini torna all’attacco di Antonella e: “Le scuse dovevi farle subito! A me adesso non hai chiesto scusa… Io comunque la spinta me la sono presa ugualmente e senza un motivo apparente“. Alfonso Signorini si fa serio e riprende la Marini: “Siete state entrambe inopportune. Tu Valeria ad agitare così il rosario sotto il viso di Antonella non è stato un segno di fedeee… Il gesto di Antonella è arrivato perchè è stata provocata”. Valeria Marini cincischia… E Fernanda Lessa autrice materiale della lite, sparisce

Qui sotto possiamo rivedere il video delle scuse di Antonella Elia a Valeria Marini

Vedremo da oggi in poi se tra le due tigri regnerà il quieto vivere all’interno della casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip.