GRANDE FRATELLO VIP eliminati e nomination GF VIP News e aggiornamenti della quindicesima puntata su canale 5 del 2 marzo. Vediamo chi è stato eliminato nella quindicesima puntata del Grande Fratello Vip. Iniziano le nomination: gli uomini della casa devono salvare le donne: Sossio Aruta salva Valeria Marini. Paolo Ciavarro salva Fernanda Lessa. Andrea Denver salva Paola Di Benedetto. Aristide Mainati salva Licia Nunez. Patrick salva Adriana Volpe. Fabio Testi salva Teresanna Pugliese. Antonio Zequila salva Antonella Elia. Antonella ha nominato Aristide. Fernanda Lessa ha nominato Fabio. Paola Di Benedetto ha nominato Fabio Testi. GF VIP News e aggiornamenti.

Grande fratello ultime notizie – A non essere stata salvata da nessun uomo è la bella Sara Soldati che va in nomination con Asia Valente. Poi è la volte degli uomini sottoporsi alla nomination: Fabio ha nominato Aristide. Patrick ha nominato Fabio. Zequila ha nominato Fabio. Paolo ha nominato Fabio. Sossio ha nominato Fabio. Denver ha nominato Fabio. Aristide ha nominato Fabio. Adriana ha nominato Zequila. Licia ha nominato Fabio.

GF VIP NEWS – Tutti i gieffini nominano Fabio Testi per mandarlo al televoto (come da accordi presi). Fabio Testi, Asia Valente e Sara Soldati vanno in nomination. Grande Fratello Vip 2020, diretta ed eliminati del 2 marzo: scontro Antonella Elia e Valeria Marini. In nomination Fabio Testi, Asia Valente e Sara Soldati.

Alfonso Signorini versa acido dalla bile per l’accordo preso in settimana tra gli inquilini del Grande Fratello Vip. Signorini non si è accorto di altri due concorrenti che vogliono andare in nomination la settimana prossima. Qui sotto il VIDEO dei nominati.

Valeria Marini, Teresanna Pugliele, Sara Soldati e Asia Valente non hanno fatto la nomination perché Fabio Testi era già al televoto. I nominati della quindicesima puntata sono: Asia Valente, Sara Soldati e Fabio Testi che si è fatto nominare per uscire dal reality. Signorini più nero del carbone, ha ripreso tutti:” non ci si può accordare per le nomination”. Per Fabio Testi verrà fatta un’eccezione, comprendendo le sue motivazioni e considerando l’emergenza coronavirus in Cina.

Dunque appuntamento mercoledì, sempre in prima serata, in diretta su Canale 5. Al timone l’ammiraglio Alfonso Signorini coadiuvato da Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Ricordiamo le nomination della settimana: Sara Soldati, Asia Valente e Fabio Testi. In pratica la nomination della settimana scorsa. Chi uscirà dalla Casa del Grande Fratello Vip?