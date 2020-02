Clizia Incorvaia look nuovo

Clizia Incorvaia look nuovo colore di capelli. Cambio vita, cambio look. Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 a causa dell’espulsione per le pesanti offese ad Andrea Denver, la Incorvaia è tornata alla vita di tutti i giorni. Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, l’ex moglie di Francesco Sarcina ha trovato l’amore con la A maiuscola: Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia look nuovo – Poche ore fa Clizia ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che la vede alle prese con il suo parrucchiere di fiducia. Un look nuovo di zecca per l’ex gieffina. “Direi di illuminare, cambiare le extention e di rendere più naturale la parte superiore” è il consiglio dell’hair stylist. Missione compiuta! “Cosa ne pensi di questo bellissimo colore?” le dice il coiffeur. “Non avevo questo colore dagli ultimi diciotto anni” risponde Clizia.

Clizia Incorvaia nuovo colore di capelli -I fan, entustiasti del risultato finale commentano: “Sei stupenda bellissimi, appena ti vede Paolo si innamora peggio di come sta”, “ma quanto sei bella, sei un amore e Paolo è triste. Mandagli un messaggio almeno sarà tranquillo”.