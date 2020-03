GF Vip news 2020, le parole di Valeria agli inquilini portano scompiglio nella casa del GF VIP 2020. Adriana Volpe e Andrea Denver non la prendono bene

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Ultime notizie e aggiornamenti dalla casa del GF VIP – Alfonso Signorini nella puntata in prime time del 24 febbraio 2020 aveva informato ai telespettatori che il GF Vip sarebbe andato avanti fino a fine aprile 2020, saltando quindi la fine a marzo. Tuttavia, gli inquilini sono allo scuro della decisione presa dalla produzione insieme al conduttore Alfonso Signorini. La showgirl Valeria Marini, al secolo, Valeriona nazionale, fece il suo ingresso da star, nella casa del GF come nuova concorrente.

Gli ultimi aggiornamenti: provvedimenti per Valeria?

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Come è noto, ai nuovi concorrenti entranti non è permesso rivelare nulla di quanto accaduto fuori dall’inizio del GF Vip, ma già Sossio Aruta ha spifferato l’andamento del calcio e come è vista da fuori la relazione tra Pago e Serena Enardu, così come Asia Valente ha raccontato del caso Morgan-Bugo.

La Baci Stellari porta scompiglio al GF VIP 2020

GF VIP NEWS ULTIMA ORA VALERIA MARINI ULTIME NOTIZIE E AGGIORNAMENTI dalla casa del GF VIP

La Marini spiffera tutto: Andrea Denver e Adriana Volpe accusano il colpo

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Valeria Marini invece ha spifferato tutto. Davanti agli specchi mentre si truccava, vicina a Licia Nunez Valeria Marini pronuncia April ossia Aprile. Infatti dopo la rivelazione di Valeria Marini la notizia è passata di bocca in bocca scatenando diverse reazioni e Andrea Denver e Adriana Volpe hanno accusato il colpo.

Andrea Denver senza perdere tempo, ha sussurrato ad Antonella Elia la data della fine del GF Vip. Antonella Elia sbalordita e sorpresa replica: “Ma và!!” Andrea: “Anche io spero di no però mi ha detto così”. Poco dopo, in giardino, Denver racconta a Patrick: “Sulla data… Aprile” e Patrick replica: “Eh va beh” e Andrea replica seccato: Importa eccome”.

Grande Fratello VIP 2020 – VALERIA MARINI VS ANTONELLA ELIA

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Invece Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe non vogliono credere alle parole di Valeria Marini e Mummy dice: “Abbiamo firmato un contratto. Sarebbero 85 giorni fino a marzo. Ad aprile non credo che arriviamo. E se qualcuno ha già preso altri impegni? Dovrebbero farci firmare un altro contratto”.