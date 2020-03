Grande Fratello Vip, Wanda Nara marca e prezzo degli stivali

Wanda Nara ultime notizie sugli stivali extra lusso indossati al Grande Fratello. Nella puntata del GF Vip andata in onda ieri sera, lunedì 2 marzo a finire nel bersaglio del gossip è stata la moglie di Icardi. Come ha fatto notare più volte il conduttore Alfonso Signorini, l'opinionista della quarta edizione del fortunato reality ha sfoggiato degli stivali che non sono di certo passati inosservati, e che stanno facendo discutere l'intero web.

La bella opinionista, moglie di Mauro Icardi, del Grande Fratello Vip ha indossato stivali di coscia di pelle scamosciata tempestati di cristalli Swarovski. Ad arricchire la calzatura sono una serie di cinturini di pelle con fibbie e borchie di metallo, mentre il tacco d'acciaio a stiletto è impreziosito da un teschio con cristalli. La marca degli stivali è Philipp Plein

Immediatamente sul web gli appassionati di moda e non solo, si sono attivati per scoprire la marca e il prezzo degli stivali indossati da Wanda GF Vip. Il prezzo degli stivali di Wanda è di 9.950 euro.

I giudizi dei fan non tardano ad arrivare: "Gran topa con gli stivali…magnifica!!", "Fai invidia a tutta l'Italia" commentano i più teneri. C'è chi la mette sullo scherzo: "We Wanda ma son più alti di Pupo questi stivali glamour". Chi critica: "Hai messo il tutore a tutte e due le gambe?", "A me Wanda piace tantissimo, ma stasera gli stivali sono di poco gusto". A prescindere dai gusti sul look scelto da Wanda, ciò che conta è che ancora una volta la giunonica opinionista ha catturato l'attenzione del pubblico.