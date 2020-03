Pomeriggio 5, ancora non si placano le accuse sull’età di Clizia Incorvaia. Non è bastato il video denuncia dove ha dichiarato la sua vera età e il motivo della bugia…sembra non bastare

Eleonora Giorgi a Pomeriggio 5 prende le difese della nuora Clizia Incorvaia

Eleonora Giorgi a Pomeriggio 5 – Ancora non si placano le accuse a Clizia Incorvaia. Non è bastato il video auto-denucia dove ha dichiarato i fatti. Eppure il video è sufficientemente esaustivo, dove spiega, come dove e perchè ha detto la “bugia”. E non era tenuta a farlo in pubblica piazza. Quella Piazza che continua a rivendicare fantasmi. Adesso saltano fuori anche gli scheletri nell’armadio. Sembra una santa inquisizione, atta a far lasciare i Giulietta e Romeo dei giorni nostri. Inaccettabile che si faccia finta di non aver ascoltato e o letto dove Clizia esplicitamente dice:” fatemi festeggiare i 40″. Come scrisse Clizia sul suo profilo il giorno dopo la squalifica: #scaglilapietrachinonhapeccato. E poi, da che pulpito viene la predica?

Eleonora Giorgi Pomeriggio Cinque – A difendere Clizia Incorvaia è intervenuta La suocera che riportato le parole parole della nuora:“Clizia in lacrime mi ha chiamata e mi ha detto che non poteva dichiarare la sua età, non poteva farlo prima”. La Giorgi ha ribadito ciò che l’ex GF ha detto nel video di ieri. La Giorgi, per difendere la fidanzata del figlio, Paolo Ciavarro, dice:”Ha mentito anche perché per le donne l’età è una colpa”.

A Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sostiene che è pur sempre una bugia (da che pulpito esce la predica) e chi mente su queste cose può mentire anche su altro. Le altre ospiti di Pomeriggio Cinque, Carmen Di Pietro ha di avere quasi 55 anni e Lory Del Santo invece è sulla stessa della padrona di casa: “È ridicolo andare al Grande Fratello Vip e sperare che non si scopra la tua età!”