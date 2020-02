La notte folle di Elena Morali. Ne aveva parlato sui social, ma a Domenica Live, Elena Morali, ha raccontato tutta la sua verità sulla notte disgraziata passata qualche settimana fa per le vie di Milano. Ciò, le ha causato un bel casino di problemi. La Morali ha detto di non essere stata arrestata, ma di essersi dovuta recare in caserma. Chiarite le posizioni anche dei suoi ex fidanzati. La nottata sciagurata per la Morali, che in un video di Instagram, (rimosso), accusa la polizia di aggressione. Ma….le cose non stanno esattamente così. La verità la possiamo vedere nel video qui sotto.

Il video della notte folle di Eliana

Dopo le scuse la Morali ha avuto modo di chiarire la sua posizione. La Morali ha raccontato la sua verità rispetto a quanto scritto su alcuni giornali e siti web. Questo è successo oggi nella puntata del programma di Barbara D’Urso.