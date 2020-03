Clio incinta secondo figlio sarà una femmina svelato il nome della bambina

Clio incinta secondo figlio. La beauty blogger diventerà di nuovo mamma. La regina del trucco sul web ha fatto sapere ai quasi tre milioni di follower di aspettare il secondo figlio. “Sarà un’altra bambina” ha raccontato Clio Zammatteo attraverso un video, abbracciando la primogenita Grace, avuta dal marito Claudio Midolo. La coppia vive a New York. “Ho fatto una fotina con la pancia” scrive su Instagram pubblicando una foto dove mostra il pancione.

Clio incinta secondo figlio mostra il pancione

La gravidanza della nota make up artist è agli sgoccioli. Sarà una femmina e nascerà in primavera. Svelato il nome della bambina. La seconda figlia si chiamerà Joy. Cioè Gioia. A dare l’annuncio sui social attraverso un video è stata Clio Zammatteo insieme alla piccola Grace. Belle, felici, sorridenti, vestite di fiori, mamma e figlia tengono in mano una scritta grande con il nome scelto per la bimba in arrivo.

E’ tutto pronto per l’arrivo della bambina. La piccola Grace presto avrà una sorellina con cui giocare. La famiglia si allarga. Per la futura mamma bis arrivano piogge di like e auguri da parte dei fan. “In pratica, Grazia e Gioia. Molto belli come significati”, “Non vediamo l’ora di accogliere la piccola Joy”.