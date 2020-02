Grande Fratello Vip – News da Clizia Incorvaia – Come di consueto anche quest’anno protagoniste per eccellenza della casa del Grande Fratello Vip sono le docce bollenti delle concorrenti. Ovviamente non per via dell’acqua troppo calda, ma per il costume che le ragazze sono costrette a scostare dal corpo per togliere la schiuma e quant’altro. Protagonista dell’ennesimo “incidente” tanto atteso dagli spettatori è stata Clizia Incorvaia. Le immagini sono diventate subito virali, ma i fan protestano.

Clizia Incorvaia

GF VIP4, Clizia Incorvaia sotto la doccia

News dal GF VIP 4 – Ecco come hanno reagito i follower Clizia Incorvaia, che infuriati avrebbero lanciato un appello: “Non fate girare la foto del #ape*zolo di Clizia. Non lo ha fatto apposta”. Ma c’è anche chi non la pensa così. “Lo ha fatto apposta, sente la competizione con le nuove entrate”, “L’umiltà è un pregio che non avrà mai”.

L’intenzione dei fan più affezionati è quella di tutelare l’immagine di Clizia e il suo ruolo di mamma. L’Incorvaia, intanto, continua a viversi la sua storia d’amore con Paolo Ciavarro. A go go baci profondi in piscina e notti insonni nella stanza dell’oblò.