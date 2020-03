Asia Argento al vetriolo a Live Non è la D’Urso: “Claudia Gerini? Non è più mia amica”

Asia Argento, vs Claudia Gerini dito medio a Live Non è la D’Urso. Asia Argento tuona contro Vittorio Feltri e Claudia Gerini a Live Non è la D’Urso: “Mi ha delusa, ero convinta fosse una mia amica.” Dopo che Barbara D’Urso, ha ricevuto le scuse di Vittorio Sgarbi, ha mostrato ad Asia le dichiarazioni dei personaggi che l’hanno accusata sulla vicenda Weinstein, di aver approfittato della situazione. Tra questi, c’era Claudia Gerini che affermava che le sembrava strano di come Asia abbia subito violenza dal produttore e di come ci abbia continuato a lavorare con diversi film.

Claudia Gerini: “Penso che uno si possa prendere tutto il tempo che vuole per denunciare. Magari è strano e può dare adito ad ambiguità, se ricevi dei favori negli anni o se collabori in modo sostanziale, magari facendo distribuire alcuni film. Quindi reiteri, continui nel corso degli anni, ad affiancarti a questa figura.”

Asia Argento vs Claudia Gerini dito medio a Live Non è la D’Urso

Asia Argento, fa il dito medio a Claudia Gerini

Live Non è la D’Urso – A quelle affermazioni, Asia fa il dito medio alla Gerini e Barbara D’Urso le chiede il motivo di questo gesto. La D’Urso sbalordita si rivolge alla Argento: “Asia hai fatto il dito medio alla Gerini? replica Asia: “Sì. Sai perchè ho fatto il dito medio? Perché lei stava con Fabrizio Lombardo, che è stato l’uomo che a 21 anni, mi ha portata alla festa di Hollywood, nella villa Harvey Weinstein. E’ il lacchè, anzi il pap*one di Weinstein. Portava, non le pros*itute, ma le giovani ragazze attrici che volevano fare cinema nella sua camera. Dopo il mio stup*o non ho più fatto film con lui”. rivolata alla Gerini: “Io ce l’ho molto con lei che era una mia amica”.

Live Non è la D’Urso – Asia: “Sono schifata. Quello che ho detto è provato, ci sono le prove di quello che dico!” Barbara D’Urso prende le distanze dalle affermazioni di Asia. “Questa sera a @livenoneladurso ho voluto rivendicare il diritto delle donne a non essere abusate” scrive Asia sul suo profilo Instagram dopo la trasmissione, citando l’articolo 609 bis del codice penale. E conclude: “grazie Barbara di avermi dato l’opportunità di commentare questo momento di liberazione per tante donne”.