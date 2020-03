Federica Panicucci si sposa con Marco Bacini. Lo ha dichiarato la conduttrice di Mattino Cinque sulle pagine della rivista di gossip Oggi, in edicola questa settimana. Il matrimonio di Federica Panicucci, questa volta, è davvero alle porte. “Sposare il mio Marco? Quello sicuramente. Succederà. Anche presto… Ogni giorno mi sceglie e io lo scelgo ogni giorno. Ho trovato, senza paura di essere smentita, la mia metà del cielo” ha dichiarato durante l’intervista.

La presentatrice del contenitore mattutino di Canale 5 ha fatto centro. La storia d’amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini va a gonfie vele e il matrimonio arriverà. Da quando è iniziata, la loro relazione non ha mai presentato cenni di cedimento. E’ con Marco che la conduttrice ha superato il dolore per la separazione dal marito Mario Fargetta. “Molte donne pensano che dopo la separazione la vita sia finita, altre non si separano per lo stesso timore. Noi siamo l’esempio che si può continuare ad amare. La mia nuova vita mi rende felice e infinitamente appagata. E mi batte forte il cuore ogni giorno” ha confessato Federica.

La Panicucci è mamma di due figli, Sofia, 14 anni, e Mattia, 12 anni, avuti dall’ex marito Mario Fargetta. Nella vita della conduttrice di Mattino 5 ora c’è Bacini. Federica con lui ha riscoperto l’amore. Le loro giornate, oltre agli impegni di lavoro, sono fatte di baci, coccole e abbracci. “Ogni donna merita un uomo che la baci così” è la didascalia alla foto. A 52 anni, la Panicucci è pronta a dire un altro sì. Il matrimonio presto ci sarà.