“Sono rimasta incinta naturalmente”.

Eleonora Daniele incinta – Bebè in arrivo per Eleonora Daniele incinta del suo primo figlio. La conduttrice di Storie Italiane su Rai Uno è al settimo cielo. “Sono rimasta incinta naturalmente. A 43 anni non era scontato realizzare questo desiderio” ha dichiarato in un’intervista al settimanale Gente che le ha dedicato la copertina. Da diverso tempo l’ex concorrente del Grande Fratello 2 provava ad avere un bambino e non nasconde di aver pensato anche alla fecondazione assistita per riuscire a realizzare il suo desiderio di maternità.

La Daniele incinta mostra il pancione: news sulla gravidanza

Eleonora Daniele incinta – Eleonora Daniele è al quinto mese di gravidanza e mostra il pancione. La data del parto è prevista per i primi di giugno. Sarà una femmina. La conduttrice ha svelato anche il nome della bambina: si chiamerà Carlotta, come la sua nonna. Maniaca del controllo, la conduttrice di Storie Italiane ha dichiarato: “Voglio assicurarmi che tutto sia a posto, un’ecografia in più mi fa stare tranquilla. Non vedo l’ora di poter stringere mia figlia tra le braccia, per dirle grazie di avermi scelto come mamma”.

A Storie Italiane la Daniele annuncia di essere incinta

La conduttrice, a gennaio, aveva condiviso la sua felicità con il pubblico, annunciando la lieta notizia in diretta Rai, alla fine della trasmissione Storie Italiane. Eleonora Daniele e Giulio Tassoni, sposato a settembre del 2019, dopo ben 16 anni di fidanzamento, finalmente diventeranno genitori.