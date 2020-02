Live Non è la D’Urso: Anticipazioni ultima ora

Live Non è la D’Urso Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Qualche minuto fa sulla pagina Instagram della trasmissione è apparso un comunicato. La regione Lombardia, ha emesso un’ordinanza per l’emergenza Coronavirus. La produzione ha quindi deciso che questa sera Barbara D’Urso dovrà condurre la trasmissione solo con gli ospiti, senza la presenza del pubblico in studio.

Causa Coronavirus Barbara D’Urso andrà in diretta senza pubblico in studio

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso senza pubblico a Live Non è la D’Urso. Da casa saranno in tanti come è consuetudine

Tra i commenti: “Che peccato non essere presente in studio come ogni domenica” sono le parole di un ospite fisso del pubblico in studio. Il calore dei fan di Barbara D’Urso non tarda ad arrivare: “Mi sembra giusto brava”, “Penso che sia giusto così, la prevenzione prima di tutto”.

IN RISPETTO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA, MEDIASET HA DECISO CHE QUESTA SERA LIVE #NONELADURSO ANDRÀ IN ONDA IN DIRETTA E SENZA PUBBLICO IN STUDIO, UNA SCELTA CHE CONDIVIDO TOTALMENTE PER IL SENSO DI RESPONSABILITÀ VERSO IL PUBBLICO STESSO, VERSO GLI OSPITI E VERSO I TECNICI CHE LAVORANO AL PROGRAMMA. SI DICE “THE SHOW MUST GO ON”, SÌ MA GIUSTAMENTE, SENZA ESPORRE LE PERSONE AD ALCUN TIPO DI RISCHIO INUTILE. NON SARÀ FACILE PER ME CON LO STUDIO COMPLETAMENTE VUOTO MA CERCHERÒ COMUNQUE DI TENERVI COMPAGNIA CON TUTTI GLI OSPITI PREVISTI E SO CHE SENTIRÒ IL VOSTRO CALORE DA CASA ATTRAVERSO I SOCIAL