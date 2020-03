Giorgia Palmas compleanno 2020 – Oggi l’ex velina di Striscia la Notizia compie 38 anni. “Sono un gran bel traguardo e il regalo più bello sono loro, la mia famiglia. Sono felice e per me questo è un bellissimo compleanno. Ci abbiamo provato a fare una foto seria e ci siamo riusciti alla fine!! Ma solo alla fine, dopo tante risate come sempre. 38 anni e sentirli tuttiiii!!!! Grazie di cuore a tutti voi che mi avete già mandato tantissimi auguri qui su Instagram!! Siete speciali!!”. Queste sono le parole della fidanzata di Filippo Magnini riportate nella didascalia della foto pubblicata sui social.

Giorgia Palmas compie 38 anni

Giorgia Palmas gli auguri di compleanno

E’ un giorno speciale per la Palmas che festeggia i suoi 38 anni davanti a una gigantesca torta di compleanno. Accanto a lei, il fidanzato Filippo Magnini e la figlia Sofia, nata dalla storia con il calciatore Davide Bombardini. “Siete belli, sei bella, fuori ma soprattutto dentro. E sono davvero davvero felice di averti come amica speciale. Buon compleanno amica mia” commenta l’ex velina Elena Barolo. “Tanti auguri al volto di @MilanTV Giorgia Palmas per i suoi splendidi 38 anni” – twitta l’associazione sportiva milanese. “Siete un quadretto meraviglioso la felicità e l’ amore esiste. Passalo serenamente con la tua straordinaria famiglia”, “Augurissimi di cuore Giorgia. Che si realizzi ogni tuo desiderio. Baci” – scrivono i fan manifestando il loro affetto.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini matrimonio in arrivo e figli in cantiere

La storia d’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini va a gonfie vele. Il campione di nuoto e la showgirl cagliaritana sono fidanzati da quasi due anni e pensano al matrimonio. “Volete entrambi un figlio?” chiedono i fan. “Sì, ne voglio sedici” scherza Magnini. “Anche io ne voglio uno, ci stiamo pensando” replica Giorgia. La coppia è spensierata e felice. Anche perchè in questi giorni Filippo è stato assolto dalle accuse di doping.