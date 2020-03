Paola Di Benedetto confessa alle gieffine…

Grande Fratello Vip News – Gli ultimi aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello, di oggi 01 marzo 2020. Cosa succede a Paola di Benedetto? Tra una lite e l’altra, i giorni nella casa del Grande Fratello passano velocemente. Durante questi lunghissimi giorni, passati all’insegna del “volemose bene“, anche la fidanzata di Federico Rossi, ex Benji&Fede, sta avendo degli screzi molto importanti. A partire dall’ultima notizia che la riguarda. Ovvero, la lite che l’ha vista affrontare uno dei pilastri della casa del Grande Fratello, Antonio Zequila, soprannominato er m*tanda. La Bella Paola di Benedetto, è un peperoncino davvero piccate, nonostante i suoi 25 anni. Vedi il meeting notturno, o pigiama party, dove ha invitato, la coinquilina Sara Soldati a provarci con Andrea Denver.

Paola Di Benedetto al Grande Fratello vip, cosa succede?

Paola Di Benedetto Grande Fratello Vip aggiornamenti di oggi

Grande Fratello Vip aggiornamenti di oggi – Dunque anche la Bella Paola non si esime dal fare le sue confidenze alle amiche gieffine. Ecco che, quando meno te lo aspetteresti, ci esce il gossip del giorno. Bando alle ciance e andiamo al nocciolo della questione. Nella casa del Grande Fratello Vip, nella giornata di ieri si è sparso un gossip.

Gli inquilini, in merito a questo pettegolezzo, stanno cercando di capire cosa sta succedendo. Tra un pettegolezzo e un altro, è uscita fuori una voce, circa i contratti stipulati. In merito a ciò, vi terremo informati.

La pazzesca voglia Paola

Causa questo gossip, di cui sopra vi abbiamo accennato, la Di Benedetto non in confidenza, ma in pubblica piazza, si è lasciata andare ad una dichiarazione molto importante, Paola: “Mi manca Federico…”. In quanto, Paola ha detto di voler abbandonare il reality. Se così fosse, il GF VIP4, si appresta a perdere un altro pilastro. Staremo a vedere se va in nomination nella puntata del GF VIP4 di domani, lunedì 2 marzo.