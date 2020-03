Oroscopo settimanale di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox

Ariete – Venere nel segno invita a lasciarsi andare all’amore verso cui tutti, single o in coppia, hanno mutato atteggiamento permettendo che le cose vadano meglio. Piccoli contrasti in famiglia giovedì, mentre sul lavoro l’invito è di non agire in fretta davanti a nuove proposte e nuovi progetti. Buona fortuna da venerdì 20 marzo.

Toro – L’amore mancato negli ultimi tempi induce a fare una scelta o avanzare una proposta. Piccoli o grandi amore in vista per chi non si chiude in casa. Sul lavoro si recupera. Buone proposte possono arrivare già mercoledì. Gli studenti sono i favoriti dalle stelle che regalano una buona energia e delle valide intuizioni.

Gemelli – In amore non tiratevi indietro davanti a una proposta. Bene da venerdì soprattutto per chi vive una nuova storia, mentre chi è single deve lasciarsi andare a nuove conoscenze. Perplessità e agitazione sul lavoro, dove occorre recuperare un nuovo ritmo. La Luna nel segno porta possibili intuizioni, ma il consiglio è di non strafare.

Cancro – Non è il momento di isolarti. Da giovedì, Venere torna favorevole e vi consente di recuperare l’ultimo periodo difficile. Sul lavoro occhio alle provocazioni. Sarà necessario discutere per imporre le vostre idee. Il consiglio di Paolo Fox, è di concedersi un po’ di relax.

Leone – Una persona potrebbe farti arrabbiare e cambiare idea su un amore. Il lavoro è protagonista della tua vita, anche se c’è un po’ di stanchezza che è ricompensata da buoni risultati. Buono il fine settimana con la Luna nel segno.

Vergine – Per molti è arrivato il momento di esporsi in amore, soprattutto per quelli che vivono un flirt clandestino. Sul lavoro ogni buona idea va messa in pratica. Fortuna per tutta la settimana, specialmente giovedì con un’occasione da prendere al volo.

Bilancia – Ora è più facile fare una scelta in amore: un nuovo legame, o un matrimonio. Chi ha avuto difficoltà in un flirt, adesso sa che vale davvero. Sul lavoro scarseggia la voglia di agire. Il consiglio di Fox è recuperare e da mercoledì, relax.

Scorpione – Occorre lasciarsi indietro le tensioni amorose, solo così le stelle vi assicurano nuove opportunità, con un nuovo atteggiamento. Sul lavoro buone novità. Il consiglio di Paolo Fox. è non sperperare soldi e nel fine settimana è meglio riposare.

Sagittario – Dubbi in amore per le neo coppie. Giustamente prudente è chi sta affrontando un riavvicinamento. Sul lavoro non prendertela se qualcosa arriva in ritardo, perché la primavera porterà grande energia. Lunedì e martedì sono le giornate più faticose in una settimana che richiede attenzione.

Capricorno – In amore via libera alle grandi decisioni. Giornate polemiche a metà settimana. Sul lavoro si può contare sull’appoggio di chi vi stima se decidete di prendere una decisione drastica. Paolo Fox dice: fortuna nella settimana.

Acquario – Il rapporto d’amore va rivisto per chi noterà un disagio nel fine settimana: solo chi ci crede davvero supererà crisi all’apparenza insanabili. Sul lavoro occorre fate ordine. Energia e forza all’inizio della settimana.

Pesci – Gli innamorati potranno contare su Venere a partire da metà settimana. Chi è single deve chiedersi se vuole mantenere la porta aperta e continuare a non accontentarsi. Sul lavoro è iniziato un interessante percorso. Intuizioni da non sottovalutare tra mercoledì e giovedì.