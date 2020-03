Belen Rodriguez e Stefano De Martino a C’è Posta per Te

Belen e Stefano c’è posta per te – Ospiti a C’è Posta Per Te Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia è stata convocata con la classica lettera per aiutare un giovane ragazzo innamorato. Lui si chiama Gabriele, ha solo 24 anni, ma già sa bene quello che vuole dalla vita. Il giovane sogna di sposare la sua fidanzata Giorgia. Il suo desiderio è di avere come testimoni di nozze Belen e De Martino. Chi meglio di loro, che da alcuni mesi sono tornati insieme, scatenando il gossip e simboleggiando il grande amore?

Pio e Amedeo sono riusciti a convincere Belen Rodriguez e Stefano De Martino a fare dei regali per le nozze di Gabriele e Giorgia. I comici hanno spinto De Martino ad acquistare una cucina, le bomboniere per gli invitati e un bellissimo anello per la proposta di matrimonio. La futura sposa, entrata in studio, vede subito Belen Rodriguez e Stefano e ne rimane sorpresa. Non aveva ancora idea di quello che sarebbe accaduto… ma purtroppo il ballerino di Amici ha rovinato la sorpresa.

Gaffe di Stefano De Martino

Stefano De Martino a C’è posta per te commette una gaffe incredibile. Il marito di Belen, dopo aver salutato la ragazza, ha iniziato a parlare di nozze, spiegando come sposarsi sia inutile. Il suo intento sarebbe stato quello di convincere Giorgia a dire di no. Senza il matrimonio, i regali non sarebbero più esistiti e Stefano e Belen avrebbe risparmiato un bel po’ di soldi. La sua voleva essere una battuta, ma in verità ha anticipato la proposta di nozze di Gabriele.

Maria De Filippi a Stefano: “Cretino!”

Maria De Filippi e Belen hanno subito cercato di riparare i danni, ma ormai era troppo tardi. «Cretino!», lo riprende ironica Maria De Filippi. Lo show continua. Gabriele ha fatto un discorso commovente a Giorgia chiedendole di sposarlo. La ragazza accetta, scatenando l’ovazione del pubblico. Tra risate e commozione, per la padrona di casa è ancora successo. Belen e De Martino fanno salire lo share. La De Filippi ha conquistato la prima serata con una media di 6.143.000 telespettatori per uno share del 30,1%.