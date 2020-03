Nina Zilli gossip e ultimissime notizie sulla neo coppia

GOSSIP – Nina Zilli fidanzato nuovo. Le ultimissime notizie della nuova coppia. La cantante piacentina reduce dell’ospitata al Festival di Sanremo 2020 dove ha duettato con Diodato, vincitore della kermesse, ha trovato un nuovo amore. Dopo l’addio al rapper dei Two Fingerz, Daniele Lazzarin e Nina Zilli finalmente escono allo scoperto. La coppia aveva iniziato a frequentarsi lo scorso autunno. Finora entrambi avevano cercato di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori. La Zilli usciva da una storia arrivata al capolinea con il pittore ed ex pugile Omar Hassan.

Chi è il fidanzato di Nina?

NINA ZILLI GOSSIP DI OGGI 1 MARZO 2020

Il nuovo fidanzato di Nina

Gossip – Zilli e Danti condividono la stessa passione: l’amore per la musica. Il rapper ha fatto ben sei album. L’ultimo è la tecnica Bukowski. Originario di Desio in provincia di Monza e Brianza, ha 39 anni ed è uno dei collaboratori principali di Fabio Rovazzi.

Momenti in totale relax quelli di Nina e Daniele. La Zilli pochi minuti fa ha pubblicato una Storia sul suo profilo Instagram mentre riprende il suo fidanzato influenzato alle prese con la play station. “Ti sembra normale? lo che non sto bene e tu che bullizzi. Ti avevo detto di non mettere questa storia” la rimprovera Danti. La coppia scherza tra le mura di casa in una grigia domenica milanese. Nina Zilli e Danti sono fidanzati. Ormai non c’è più dubbio.