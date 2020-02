Nella casa del Grande Fratello, Paolo Ciavarro si sente destabilizzato… Chi trova un amico, trova un tesoro!

Grande fratello vip news ultima ora – Paolo Ciavarro dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip di Clizia Incorvaia e Andrea Montovoli, è entrato in crisi! Usciti gli inquilini con la quale aveva legato di più, mette tutti e tutto in discussione. Dopo la mazzata ricevuta fra capo e collo, sembra aver trovato in Patrick Ray Pugliese, un amico con la quale parlare dei suoi dispiaceri. Patrick cerca in tutti i modi di rincuorarlo. Però, Paolo, ha imboccato, giustamente, la via della perplessità. Il veterano della casa del Grande Fratello, Patrick, ha ascoltato per parecchio tempo lo sfogo del giovane Ciavarro.

Una serata da dimenticare in fretta, per il pretendente alla finale del Grande Fratello Vip per Paolo Ciavarro

Grande Fratello Vip News Ultima Ora, Paolo Ciavarro durante Lo sfogo con Pugliese: la faccia dice tutto!

Ovviamente la squalifica di Clizia Incorvaia ha lasciato il segno dentro Paolo Ciavarro, non c’è dubbio. Ma nel corso della 14^ puntata, per Ciavarro, è arrivata la ghigliottina. L’amico Andrea Montovoli, ha scelto di uscire dal Grande Fratello Vip. Una doccia gelata e una serata decisamente nefasta per il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

Grande fratello Vip, lo sfogo di Paolo a Patrick

Paolo Ciavarro è palesemente provato dalla squalifica di Clizia e l’abbandono di Andrea Montovoli. Il pilastro del Grande Fratello Patrick Ray è corso in suo soccorso. I due, in giardino hanno parlato molto di quanto accaduto. Patrick ha tentato di rincuorarlo. Queste le parole di Pugliese: “Poi magari è in malinconia estrema e ci sta guardando in diretta” – Pugliese si riferisce a Clizia – “Devi stare tranquillo che sei in una botte di ferro sia con Clizia, che con Montovoli. Lei si è scusata. Vedrai che ce la farà con i suoi casini… Il Grande Fratello picchia duro, non è una passeggiata. Come io ho avuto Martina e un figlio. Tu hai ricevuto Clizia”.

La perplessità di Paolo Ciavarro su Clizia Incorvaia

Patrick si riferisce a Clizia: “Adesso avrà malinconia di te. Paolo, ignaro di ciò che sta succedendo risponde deciso: “Non credo. Purtroppo questo non toglie il mio dispiacere”. Piano piano mi riprenderò, mi dispiace per come è uscita Clizia ma per Andrea sono felice”. Paolo Ciavarro, visibilmente deluso, afferma: “Vorrei fare una bella dormita, domani sarà un altro giorno”.

L’avventura per concorrere alla finale del Grande Fratello Vip per Paolo Ciavarro continua anche senza senza la neo fidanzata e l’amico Andrea. Appuntamento alla 15^ puntata del Grande Fratello Vip in diretta su Canale 5, il 2 marzo 2020. Daje Paolo.