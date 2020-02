NOTIZIE ULTIMA ORA – Benji e Fede sciolgono il duo. Separazione tra Benji e Fede? Già, ci risiamo! Nel 2019 Benji e Fede si erano separati ufficialmente. Sul loro profilo instagram postarono la notizia dello scioglimento. In quel frangente la loro separazione doveva avvenire nel contesto del Noise Club Tour, l’ultima loro tournée. Stavolta sembra diverso. Mezzo comunicato stampa, hanno fatto sapere ai media la decisione di chiudere il gruppo. C’è una data utile per l’annuncio ufficiale dell’addio. Stavolta il teatro dello scioglimento sarà l’Arena di Verona.

NOTIZIE ULTIMA ORA – Benji e Fede si separano

Benjiamin e Federico

Benji e Fede si separano? Il 3 maggio i due cantanti annunceranno la decisione di scindere il gruppo nella splendida cornice qual è l’Arena di Verona. Nel comunicato si legge, che nell’anfiteatro romano sarà l’ultima volta in cui si esibiranno insieme. Sarà il concerto dell’addio che ripercorrerà la loro carriera. Un’incredibile storia di amicizia destinata a finire.

Benjiamin & Federico nel libro Naked

E proprio per raccontare questa storia e per raccontarne anche i lati più delicati, Benji e Fede hanno deciso di raccogliere nel libro Naked, in uscita a marzo, i loro pensieri. Benji e Fede si sono separati ufficialmente? No. Non ancora. Benji e Fede si sono detti ciao! I due artisti hanno deciso di separare le proprie strade, non per una pausa. Restano ancora uniti per portare a termine loro progetto: il libro.

Parole di addio da separati in casa

“Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita e leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. “Non so come fate a fare questa vita, ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi.”

“Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora. Vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile, Vi vogliamo bene”.