Quando inizia Non è la Rai?

Torna in tv «Non è la Rai» il programma televisivo ideato dalla geniale mente di Gianni Boncompagni e Irene Ghergo condotto da Boncompagni, che andava in onda in diretta televisiva dallo studio 1 del Centro Palatino di Roma. Dunque, torna in tv il primo talent show della storia televisiva italiana: “Non è la Rai“. Trasmissione simbolo degli anni 90 e ancora oggi un’icona nella memoria collettiva. Ritorna anche la sigla di Non è la Rai «Ma com’è bello qui, ma com’è grande qui, ci piace troppo ma… Non è la Rai!» Questo era il motivo che ha regalato gioia, leggerezza e spensieratezza a tutti noi. Vediamo quando inizia Non è la Rai.

Quando inizia Non è la Rai, torna in televisione dal 13 aprile 2020

Non è la Rai torna in replica su Mediaset Extra dal 13 aprile 2020, tutti i lunedì sera, dalle 21 alle 2 di notte. Vediamo alcune delle ragazze che hanno dato lustro al fortunato format televisivo Non è la Rai. Di seguito ne citiamo alcune più famose…

Ritorna in tv a partire dal 13 aprile 2020 «Non è la Rai»

Vediamo le ragazze, la capitana di Non è la Rai era Ambra Angiolini, a seguire Miriana Trevisan, Patrizia Abbadi, Alessia Merz, Claudia Gerini, Pamela Petrarolo. Poi Alessia Mancini, Antonella Elia, Eleonora Cecere, Laura Freddi, Cristina Sciabbarrasi, Yvonne Sciò, Antonella Mosetti. Ancora, Cristina Quaranta, Sabrina Impacciatore, Maria Monsè, Romina Mondello, Francesca Pettinelli, Monica Ruggeri.

Micaela Lancione, Nicole Grimaudo, Sabrina Marinangeli, Stella Rotondaro, Veronika Logan, Nicole Grimaudo, Lucia Ocone, Emanuela Panatta, Barbara Gilbo, Alessia Barela, Karin Proia, Veronica Cannizzaro, Annalisa Mandolini, Angela Di Cosimo, Ilaria Galassi. Queste sono solo alcune delle ragazze di Non è la Rai, tra loro alcune sono diventate attrici, showgirl, cantanti, veline, scenografe e altre hanno abbandonato il mondo della televisione e sono mamme, imprenditrici e impiegate.