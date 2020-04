Benedetta Parodi e Fabio Caressa telecronaca della quarantena in casa

Come tutte le famiglie, Benedetta Parodi e Fabio Canessa, si ritrovano a trascorrere le loro giornate in casa. In questi giorni che precedono la Pasqua, i coniugi Caressa, che a causa della quarantena si stanno ritrovando sempre insieme, si dilettano a preparare ottimi piatti. Con un messaggio su Instagram, Benedetta invita tutti i suoi fan a fare come lei. Casa Caressa, Parodi – telecronaca della quarantena: “superato lo stress test, ora siamo inseparabili!”. Fabio soffre senza calcio e Benedetta mal sopporta il suo disordine. “All’inizio ero nervoso” ammette lui, ma lei ha riportato la pace con regole ferree. La coppia si racconta sulle pagine del settimanale Oggi in edicola.

Benedetta parodi e il marito Fabio Caressa ai fornelli

Casa Caressa: Fabio e Benedetta in cucina: la convivenza forzata funziona

La convivenza forzata in quarantena di Benedetta e Fabio funziona alla grande. Li vediamo nella loro cucina, lei ha un sorriso smagliante, mentre il marito, alle prese con i fornelli sorride divertito. Oltre a dilettarsi in cucina i coniugi trascorrono il tempo realizzare puzzle e a giocare con Snoopy, il loro bellissimo maltese che entrato a far parte della famiglia. Si tratta del primo cane in tutta la vita della conduttrice, che per 17 lunghi anni ha avuto un gatto, che poi per vecchiaia li ha lasciati.

Ultime notizie news ultima ora: Fabio Caressa e Benedetta Parodi insieme in un programma televisivo dopo l’emergenza Coronavirus

I coniugi Caressa sono una bella coppia. L’esperimento in cucina ha funzionato. Lei si diletta tra i fornelli e sulla sua pagina Instagram condivide con i fan una bella iniziativa. “Ho trovato un modo per stare insieme alla mia famiglia, infatti, spedirò gratuitamente a mio fratello e ai miei nipoti un piatto preparato da me! Cosa aspettate, fatelo anche voi. Regalate ai vostri amici, parenti un sorriso con una ricetta preparata da voi! #insiemecèpiùgusto”. E dopo che questo brutto periodo di emergenza sanitaria sarà finito il giornalista e cronista sportico Fabio Caressa e Benedetta Parodi pensano a un programma tv insieme. Andrà tutto bene!