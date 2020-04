Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia lite furiosa con Aristide:“Codardo te la farò scontare nella nostra vita futura” Antonella Elia confessa la gelosia per Aristide Malnati…

Siamo a te ore dalla finale del Grande Fratello Vip 2020, e nella casa è scoppiata una lite tra i due piccioncini Antonella Elia e Aristide Malnati, che ad oggi, sembrano essere una coppia… In poche ore L’egittologo ha rifilato ben quattro, dicasi, 4, (qui potete vedere i baci e qui l’altro di ieri durante il lento) in bocca ad Antonella Elia… che non si è sottratta affatto. I due GF VIP hanno stretto una amicizia, che va ben oltre… E antonellina nazionale, come ha potuto ha spiattellato tutta la verità in faccia ad Arisitide. Il motivo della discordia, neanche a farlo apposta, è la grande assente Valeria Marini.

GF VIP, Antonella Elia lite:“Codardo le stavi dietro come un cane, la paghi”

Antonella Elia

Quindi Antonella Elia ha tirato fuori tutto che aveva da drire ad Aristide e di certo non è stata tenera: “Aristide, sei pronto? Io ti ho perdonato ma ti devo dire la verità sulla storia della Marini. Tu hai rischiato grosso perché sei stato un codardo. Saresti dovuto stare dalla mia parte e mandare a cagare la Marini!”.

“Sempre avresti dovuto dirle di levarsi dai piedi. Addirittura lei ti toglieva e ti portava a fare le cose più stupide e tu stavi dietro lei come un cane! Andavi sempre in sauna con la Marini… Io ti ho perdonato ma te la farò scontare nella nostra vita futura perché è stato un tradimento terribile”.