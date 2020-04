Himorta ha raggiunto 800 mila follower su Instagram: la Manga di Avanti un Altro ringrazia i fan

Antonella Arpa, in arte Himorta, ha raggiunto 800 mila follower su Instagram. Famosa in tv per interpretare la Manga di Avanti un altro, personaggio nel salottino del Minimondo, sui social è nota anche come cosplayer professionista. Il suo lavoro consiste nell’interpretare e ricostituire esattamente personaggi irreali, collegati all’universo nerd, come: fumetti, serie tv, videogiochi, cartoon. “Qui i numeri iniziano a farsi importanti… grazie di cuore Vi amo” è la didascalia alla foto.

La manga di Avanti un altro Himorta Instagram

Himorta Instagram: La Manga di Avanti un altro festeggia il successo sui social

Il popolo on-line ama alla follia la Manga di Avanti un altro, tra le cosplayer più famose d’Italia. Seguitissima dal mondo del web, Antonella ha appena raggiunto 800 mila follower. La possiamo trovare sia su FB, che su Instagram. Se qualcuno ancora non fosse entrato nel profilo di Antonella Arpa vi consigliamo di farlo al più preso anche per vedere i suo sensuali ed affascinanti travestimenti. Dialogare con lei, poi, è un vero piacere. La prof Himorta si diverte a interrogare i suoi follower.

Antonella Arpa, successo di Himorta Instagram: importante traguardo per la manga più famosa d’Italia

Pioggia di like per Antonella Arpa. Commenti a non finire alla foto pubblicata su Instagram dalla Manga del web. “Tanti auguri per questo traguardo Anto, sono orgoglioso di te”, “Verso il milione”, “Meriti un milione. Perché tu sei un milione di volte bella!”, “Fiero di essere in #Himortals” scrivono i fan complimentandosi con Himorta che si gode l’importante traguardo raggiunto. La Manga di Avanti un Altro è pronta a raggiungere nuovi obbiettivi e chissà se nei prossimi traguardi è previsto anche l’arrivo di un bel fidanzato.