Scoppia il Gossip al Grande Fratello Vip, a far parlare sono la showgirl Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli e salta fuori un bacio, lo stesso rivela ad Adua: “Con Elisabetta stanotte…”

Grande Fratello news, ultima ora. Continuano i rumors sull’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci e l’ex Striscia la Notizia Pierpaolo Petrelli. Nell’arco di 15 giorni abbiamo visto accadere molte cose, anche di rilievo. Una su tutte è stata l’espulsione dalla Casa del Grande Fratello VIP di Fausto Leali, preso ad esempio per la nota frase. Il clamoroso abbandono di Flavia Vento, causa, i 7 cani da accudire.

Nota la litigata delle prime ore tra Zorzi e Francesca Pepe, attaccata “dall’influencer” appena entrata al Grande Fratello. A tenere banco nell’edizione cinque del Grande Fratello Vip, però, ci sono anche altri concorrenti che hanno catturato l’attenzione di fan, media e telespettatori.

Oltre al gossip su Gregoraci e Petrelli al Grande Fratello VIP, vediamo chi ha fatto discutere, la contessa del popolo Patrizia De Blanck, in simbiosi con lo scrittore Fulvio Abbate. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che hanno scoperto il vaso di Pandora sull’AresGate. La mamma chioccia della Casa Matilde Brandi.

Il caso della seria pretendente alla vittoria finale, Guenda Goria, (figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo di casa Rai, Amedeo Goria), l’incidente di Elisabetta Gregoraci e il crollo emotivo di Denis Dosio che è scoppiato a piangere…

Neanche a pensarlo però, a far partire il gossip sulla Gregoraci e Petrelli è stato il conduttore del reality e direttore della rivista settimanale Chi, Alfonso Signorini. Come ricorderete senz’altro, lo stesso, complice la produzione del Grande Fratello, che hanno architettato la prova ricompensa con i famosi baci in piscina per la prova settimanale, valevole per il budget della spesa.

Da quel giorno i due concorrenti hanno mostrato un certo feeling. Gregoraci e Petrelli si sono mostrati sempre più intimi e i fan del reality sono in attesa del bacio per consacrare la loro unione.

Grande Fratello news. Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli bacio sì, o bacio no? Come ricorderete, la scorsa settimana, Elisabetta Gregoraci e l’ex velino di Striscia, Pierpaolo Pretelli, sono andati a letto insieme. Baci e abbracci nel cuore della notte. Ieri, proprio Petrelli si è confidato Adua Del Vesco e ha rivelato un bacio e lo stesso, ha raccontato ad Adua i sentimenti che prova per Elisabetta Gregoraci.

Grande Fratello news. Pierpaolo Petrelli, sempre in confidenza con l’attrice messinese rivela: “Stanotte ci guardavamo intensamente. Ieri si è aperta e mi ha dato una carica energetica…”. Detto ciò, il bacio nessuno l’ha visto, la domanda è: Elisabetta Gregoraci ha baciato Pierpaolo Petrelli?