Guenda Goria in lacrime, al Grande Fratello Vip grande commozione

Grande fratello news ultim’ora: momenti di profonda commozione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5, Guenda Goria piange lacrime amare per il rapporto approssimativo con il padre

Nella terza puntata del Grande Fratelo di ieri sera 21 settembre 2020, di certo non sono mancati i colpi di scena. La puntata che è andata in onda su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini è consumata tra momenti di pubblica istruzione e momenti di tenera commozione. A crollare emotivamente è stata Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta.

Guenda, dopo aver parlato del padre e del rapporto difficile con i suoi amici coinquilini, Enock in particolare, ha ricevuto una sorpresa dal Grande Fratello: l’incontro confronto fugace con il padre Amedeo Goria, storico giornalista sportivo di Casa Rai.

Grande Fratello Vip 5: l’incontro tra Guenda Goria e papà Amedeo

Guenda Goria scoppia in lacrime, al Grande Fratello Vip 5 commozione

Durante l'incontro di Guenda Goria con il padre Amedeo, durato pochi minuti, la ragazza si è sentita in dovere di chiedere scusa al padre per le affermazioni fatte con i gli inquilini e dice quanto segue: "Mi dispiace di aver parlato in quel modo di te. E' che a volte mi sono sentita indesiderata. Ti voglio bene. A volte mi piacerebbe solo che mi dicessi che mi vuoi bene e che sei orgoglioso di me."

Papà Amedeo Goria evidentemente commosso, lacrime agli occhi, ha ribadito semplicemente dichiarando che non c’è nessun motivo per chiedere scusa e che le cose affermate dalla figlia si basano sulla realtà. Dopo questa affermazione il giornalista ha lasciato velocemente la Casa per nascondere la grande commozione che lo ha assalito per le parole espresse dalla figlia Guenda.

Grande fratello news ultim’ora: L’incontro tra papà Amedeo e Guenda Goria

Sull'incontro chiarificatore tra padre e figlia è stato proprio il conduttore del reality, Alfonso Signorini, che con il ghigno sospettoso ha dichiarato ciò: "Ho avuto l'impressione che Amedeo volesse scappare da Guenda…".

Maria Teresa Ruta: “Ha grande difficoltà a dire ciò che ha nel cuore…”

A sostene questa teoria la mamma di Guenda, Maria Teresa Ruta che in lacrime ha fatto cenno con la testa e ha annuito alla sensazione giusta di Signorini e che noi tutti abbiamo ricevuto a casa. Quest’ultima per avvalorare la tesi ha aggiunto: “Ha grande difficoltà a dire ciò che ha nel cuore. Per lui è stato difficile essere figlio. I genitori volevano che fosse il primo in tutto“.

La diretta interessata, Guenda Goria, dopo l’incontro velocissimo con il papà Amedeo Goria è apparsa emozionata e allo stesso tempo più tranquilla e speranzosa di riallacciare un buon rapporto con il padre che non ha ricevuto amore dai suoi genitori.