Flavia Vento, ospite a Live – Non è la D’urso, è stata ancora attaccata dal pubblico dopo l’abbandono del Grande Fratello Vip

Flavia Vento è stata attaccata per aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip dopo appena 24 ore dal suo ingresso. Ma il motivo? La Vento ha asserito che le mancano troppo i suoi cani e che aveva bisogno di tornare da loro. Questa motivazione non è stata ben accettata dal pubblico e tantomeno da qualche inquilino ma la showgirl si da subito è stata ferma sulla sua posizione. Ieri ospite di Live Non è la D’Urso ha dovuto affrontare le celebri e temute sfere del programma.

“In passato ho mentito”

Flavia Vento attaccata dopo l’abbandono del Grande Fratello Vip

Flavia Vento ieri sera ha dovuto affrontare le famose sfere del celeberrimo programma di Barbara D’Urso. La showgirl si è trovata tutti contro e non solo perchè ha abbandonato il Grande Fratello Vip dopo 24 ore ma anche perchè è stata accusata di non essere nuova a questi atteggiamenti. Basti pensare all’Isola Dei Famosi, reality dove sempre la Vento ha deciso di abbandonare asserendo di soffrire di attacchi di panico. In riguardo a ciò la showgirl ha dichiarato :”Io non ho mai avuto gli attacchi di panico perché non ne soffro. Io lì ho mentito a tutti“.

La verità sul Grande Fratello

Sull’abbandono del GF, invece, la showgirl sostiene con fermezza le sue motivazioni dichiarando: “Ho un cane che è cardiopatico. Viviamo in simbiosi da 16 anni. Ho sentito che stava male e aveva bisogno di me. Ci ho pensato tutta la notte, avevo i brividi lungo la schiena“. Conclude poi, sempre la Vento :”Io preferivo stare là, per me è una sconfitta”.