Al «Grande Fratello Vip 5», Elisabetta Gregoraci incidente in corridoio mentre camminava sotto la telecamera del Grande Fratello che ha ripreso la scena del contrattempo

Colpi di scena già nella prima settimana del GF VIP. Elisabetta Gregoraci incidente al «Grande Fratello Vip 5». Le ultime notizie, aggiornamenti e novità dalla Casa del Grande Fratello. L’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci al GF Vip ha già fatto discutere non solo il gossip, anche giornali e riviste a tiratura nazionale, ovviamente, per la gioia di Alfonso Signorini.

Quest’ultimo insieme agli autori ad DOC hanno già confezionato la prova bacio in piscina, valevole per il budget della spesa.

News «Grande Fratello Vip» Ovviamente la nota conduttrice Elisabetta Gregoraci con i baci scambiati in apnea e fuori dall’acqua con Fabio Petrelli, stanno impazzando sul web. Ovviamente non è passato inosservato neanche l’incidente occorso alla Gregoraci: che involontariamente mentre camminava sotto la telecamera l’accappatoio si è aperto per la gioia dei fan.

Elisabetta Gregoraci l’overdrive di Alfonso Signorini alza lo share del «Grande Fratello Vip»

News «Grande Fratello Vip» Niente a che vedere con quanto è capitato alla contessa del popolo Patrizia De Blanck, che mentre cambiava l’abito si è ritrovata come natura crea durante la diretta di Pomeriggio 5, con Barbara d’Urso che ha esclamato: “Non è colpa nostra… La contessa è fuori di testa” e Zequila invece l’ha battezzata: “La contessa scalza”.