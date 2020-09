Grande Fratello VIP, Gregoraci e Pretelli a letto insieme: nasce una storia?

Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli finiscono a letto insieme, potrebbe essere l’inizio di una storia d’amore o è tutto calcolato dal Grande Fraatello per fare un pò di gossip?

Grande Fratello news. La showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci e l’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli, sono andati a letto insieme. Baci e abbracci nel cuore della notte. Dopo il bacio che si sono scambiati in piscina per la prova della settimana (budget per la spesa settimanale), architettata ad DOC dalla produzione del Grande Fratello, in collaborazione con il conduttore Alfonso Signorini, nella casa del Grande Fratello Vip, potrebbe nascere una nuova storia d’amore.

Come noto, nella casa prima è entrato il suo nome, poi è entrata la Gregoraci. Il problema della produzione era basato sull’ambientamento della ex moglie di Flavio Briatore. Tra baci sott’acqua, gli sguardi languidi, le tenere carezze ed effusioni varie, il tutto a luci spente e sotto gli occhi indiscreti delle telecamere del Grande Fratello, possiamo dire che Elisabetta Gregoraci si è ambientata molto ma molto bene.

Grande Fratello news. E’ passata poco più di una settimana dall’inizio del Grande Fratello, e balza agli occhi di tutti che la Gregoraci si è ambientata alla grande, anzì, con Pretelli, diciamola tutta, si sono stuzzicati a vicenda. E’ bastata una sola settimana alla Gregoraci per valutare l’approccio giusto con l’ex Striscia la Notizia.

Questa notte, con l’aiuto della penombra, lei era intenta ad accarezzarlo, lui a baciarle la pelle. Dopo i baci e le carezze, l’ex velino è passato allo step successivo: i massaggi.

Grande Fratello news. Diciamo le cose stanno, le paure della Produzione e del conduttore sono passate, Elisabetta Gregoraci si è ambientata benissimo, molto bene all’interno della Casa del Grande Fratello, scioglie gli indugi e approccia un flirt inaspettato con Pierpaolo, che contraccambia le attenzioni della showgirl calabrese. Tra Gregoraci e Pretelli nascerà l’amore?