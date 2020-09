Chi vince il GF VIP 5!? Ecco i nomi dei possibili vincitori del Grande Fratello Vip che sta per iniziare, proprio stasera si riaccendono i riflettori sulla casa più spiata d’Italia

Chi vince il GF VIP 5!? Ancora deve iniziare e già partono i rumors sul possibile vincitore. Sono giorni ormai che i fan del reality attendono con ansia il suo inizio. Tante le novità del programma inserite in questa quinta edizione capitanata da Alfonso Signorini. Doppio appuntamento settimanale, per iniziare, il lunedì ed il venerdì in prima serata per i fan del reality.

Non solo gli inquilini della casa, i Vip, faranno il loro ingresso suddivisi in due gruppi; i primi dodici faranno il loro ingresso questa sera mentre i restanti 8 ( 9 in realtà se contiamo come due concorrenti Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria) entreranno in casa venerdì 18 settembre. I riflettori ancora devono accendersi, quindi, all’interno della casa ma i rumors sui favoriti al podio sono già iniziati.

Chi vince il GF VIP 5!? Ecco i nomi dei concorrenti che potrebbero vincere il Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip: è Guenda Goria la seria candidata alla vittoria del GF VIP 5

Chi vincerà il GF VIP 5? Il reality deve ancora prendere vita ma già sui social e sui alcuni settimanali, come Vanity Fair, è stata pubblicata la lista dei Vip papabili alla vittoria. Fra i venti Vip che si contenderanno la vittoria del reality pare sussistano già dei favoriti, tra loro abbiamo: “Guenda Goria, Francesca Pepe, Enock Barwuah o Denis Dosio”.

Una rosa di favoriti non tutta al maschile, chissà cosa accadrà durante i 90 giorni che ci attendono e che ci separano dal termine del reality e quindi dalla proclamazione del suo vincitore!