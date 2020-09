Ad una settimana dall’inizio del «Grande Fratello Vip 5», nella puntata di ieri di «Live Non è la D’Urso», arrivano rivelazioni sulla vita privata della contessa Patrizia De Blanck

News, «Live Non è la D’Urso». Un’edizione davvero scoppiettante quella di quest’anno del GFVIP, carica di colpi di scena e non solo. E’ iniziata da poco più di una settimana è già ne son successe di ogni. Concorrenti che abbandonano, possibili squalifiche, nudi in video insomma un’edizione davvero unica nel suo genere. A finire nell’occhio del ciclone è di nuovo la contessa Patrizia De Blanck.

Proprio su quest’ultima ieri sono state rivelate durante l’appuntamento con Barbara D’Urso a “Live Non è la D’Urso” delle verità scioccanti.

News, Patrizia De Blanck è la nipote del duce, Benito Mussolini

Patrizia De Blanck, rivelazioni sulla vita privata a Live Non è la D’Urso

«Live Non è la D’Urso». A rivelare la verità sulle origine della contessa De Blanck è stato il giornalista Giancavino Sulas, il quale in trasmissione ha asserito che la contessa De Blanck in realtà è la nipote del duce Benito Mussolini e inoltre le sue origini non sono nobili. Presente in studio ad avvalorare la tesi anche un esperto di araldica, il quale ha dichiarato senza indugi che non esiste nessuna famiglia nobile De Blanck.

Insomma la contessa De Blanck non è una contessa. Sembrerebbe di no. Barbara D’Urso ha continuato l’intervista facendo emergere un’altra verità in merito la vita privata di Patrizia De Blanck.

Live Non è la D’Urso, svelato il nome del papà di Giada De Blanck

News, A Live Non è la D’Urso svelato il nome del papà di Giada De Blanck. A rincarare la dose delle verità nascoste sulla vita privata della contessa Patrizia De Blanck, sempre durante il talk, la rivelazione del nome del padre della contessina Giada De Blanck, l’ingegnere Giuseppe Drommi. A quanto pare nemmeno quest’ultimo avrebbe titolo nobiliare.

Al momento, l’unica certezza sulla famiglia De Blanck è la parentela con Benito Mussolini. Come dichiarato dalla padrona di casa, Barbara D’Urso: “Per noi, rimane una contessa“.