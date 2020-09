Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando e Francesca Pepe lite furibonda le concorrenti sfiorano la rissa a tavola il tutto per il cibo

Le concorrenti del Grande Fratello, Stefania Orlando e Francesca Pepe sfiorano la rissa a tavola. All’origine dell’ira di Stefania Orlando è Francesca Pepe. Già ieri pomeriggio, lo scrittore Fulvio Abbate, aveva spiegato il motivo alla Orlando, e a tutti i presenti, per cui la concorrente Pepe, mangia più uova rispetto agli altri coinquilini. Ovviamente la Orlando ha fatto orecchie da mercante, nulla, ha trovato il pretesto per mettersi contro la Pepe. Questa è mera strategia.

D’altra parte, Francesca ci marcia… Il tutto parte dalle uova, che la Pepe deve mangiare a causa dell’anemia. Da qua, è scattata la lite furibonda a tavola. L’oggetto in questione è un semplicissimo Kiwi. Già, è stato un banale kiwi a far partire i neuroni di Stefania Orlando.

Nel video è possibile vedere la lite che si è scatenata al GF VIP 5.

Francesca Pepe, che quando parla picchia, a sua volta ha accusato Stefania Orlando di far marcire il cibo in camera da letto per farlo maturare. Da qui la discussione ha preso una brutta piega.

